Murlidhar Mohol : राज्यातील सहकार चळवळ देशाला मार्गदर्शक; केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

हडपसर - राज्यातील सहकार चळवळ देशाला मार्गदर्शक आहे. त्याचे महत्त्व लक्षात घेता सहकारी बँकांसह त्याच्या विस्ताराला चालना देणे, त्यांचे प्रश्न सोडविणे आणि आधुनिक व्यवस्थेत ही चळवळ सक्षम बनविण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे. याशिवाय शहरी सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या ऑनलाइन बँकिंगसह विविध अडचणी सोडविण्यासाठीही आपण पाठपुरावा करू, असे आश्वासन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले..येथील सन्मित्र सहकारी बँकेच्या आरुनगर या नवव्या शाखेचे उद्घाटन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे अध्यक्षस्थानी होते..बँकेचे मार्गदर्शक माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनास्कर, आमदार चेतन तुपे पाटील, आमदार योगेश टिळेकर, डॉ. नारायण कर्णे, बँकेचे चेअरमन गणेश फुलारे, व्हॉईस चेअरमन अॅड. विजय राऊत, ज्येष्ठ संचालक चंद्रकांत ससाणे, यशवंतराव साळुंखे, संजय शेवाळे, सुनील गायकवाड, रमेश काकडे, रेश्मा हिंगणे, दिलीप टकले, प्रशांतमामा तुपे, अभिजीत शिवरकर, विजय कोद्रे, डॉ. हेमंत गाढवे, योगेश गोंधळे, अमोल धर्मावत, विशाल हाके, सविता गिरमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल दणाईत यांच्यासह तज्ज्ञ संचालक, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे सदस्य, निमंत्रित सल्लागार व सभासद यावेळी उपस्थित होते..मंत्री मोहोळ म्हणाले, 'देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था असून, त्यापैकी सव्वा दोन लाखांहून अधिक संस्था महाराष्ट्रात तर पुणे जिल्ह्यात सुमारे ४० हजार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून या क्षेत्राच्या अडचणी सोडविण्यासाठी अंब्रेला ऑर्गनायझेशनची स्थापना, नवीन शाखा सुरू करण्यास प्रोत्साहन आणि डोअरस्टेप बँकिंगसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देत या बँकांना बळ देण्याचे काम केले आहे.'खासदार डॉक्टर कोल्हे म्हणाले, 'सहकारात विकेंद्रीकरणाला अधिक महत्त्व आहे मात्र सध्या त्याचे केंद्रीकरण होताना दिसत आहे.'.माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर म्हणाले, 'सहकार हा राज्याच्या विकासाचा आत्मा आहे. हजारो सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून लाखो शेतकरी, कामगारांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सहकार टिकवण्या साठी केंद्राने प्रयत्न केले पाहिजेत. सहकारी बँकांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या जाचक अटी- शर्ती शिथिल करण्याची गरज आहे.'माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे म्हणाले, 'सध्या मोठ्या प्रमाणात सहकारी आणि खाजगीकरणणात हे क्षेत्र विभागले आहे. सहकारी साखर कारखाने बंद पडण्याची कारणे शोधली पाहिजेत. त्यांना उभारी देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. सरकारकडून काही ठराविक कारखान्यांना हजारो कोटी रुपये दिले जातात मात्र त्याच वेळी काही कारखान्यांना तुटपुंजी मदत केली जाते. समान न्यायाचे तत्व अवलंबिले तरच सहकार टिकू शकेल.'.सन्मित्र सहकारी बँकेच्या अआरू नगर शाखेमुळे हडपसर परिसरातील नागरिकांना सेवा अधिक जवळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. बँकेच्या ३२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी, १९० कोटींचे कर्ज वाटप, तर ५१४ कोटींची वार्षिक उलाढाल आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बँकेच्या ऑनलाइन सेवांमधील काही जाचक अटी रद्द केल्यास सहकारी बँकांचा आणि पर्यायाने सहकार चळवळीचा वेगाने विकास होईल,' अशी माहिती चेअरमन गणेश फुलारे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात दिली. संचालक अभिजित शिवरकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर उपाध्यक्ष अॅड. विजय राऊत यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.