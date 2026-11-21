ओतूर - ओतूर, ता. जुन्नर येथे सत्यशोधक भाऊ कोंडाजी डुंबरे पाटील प्रतिष्ठान आयोजित महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जन्मद्विशताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्यव्यापी सत्यशोधक अधिवेशनाचे उद्घाटन शनिवारी माजी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते व खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, किरण लहामटे, माजी आमदार डॉ. सुधिर तांबे, दिलीप ढमढेरे, माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, विघ्नहर कारखाना अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, मु. स. अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी, उद्योजक मंगेश आमले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले..शनिवार प्रथम ११ वाजता मान्यवरांच्या हस्ते महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि सत्यशोधक भाऊ कोंडाजी डुंबरे पाटील यांच्या अर्धपुतळ्यांचे अनावरण ओतूर येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलीली देशातील चौथी ऐतिहासिक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक २ येथे करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या प्रतिमांची मिरवणूक काढण्यात आली. यात शालेय मुलामुलींनी झेंडा, झांज, लेझीम टाळ व भजन पथकासह सहभाग घेतला.मार्केट यार्ड परिसरात सभेस्थळी अधिवेशन उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात भारतीय संविधानाचे वाचन करून झाली. तसेच नंतर स्थानिक कष्टकरी महिला व पुरुष श्रमिकांचा सत्कार करण्यात येणार आहे..यावेळी सत्यशोधक भाऊ कोंडाजी डुंबरे पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुधाकर डुंबरे, ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष अनिल तांबे, श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विशाल तांबे, जिल्हा परिषद सदस्य छाया तांबे, अंकुश आमले, तानाजी बेनके, विनायक तांबे, जालिंदर उकिर्डे, मोहित ढमाले, रामदास डुंबरे, नंदु भोर, तुषार थोरात, जयप्रकाश डुंबरे, वैभव तांबे, कुमोदिनी चौव्हाण, रामराव लोहोट, प्रा. बाळासाहेब म्हेत्रे, अरविंद खैरनार, नरेंद्र डुंबरे, निशाताई शिवूरकर, डॉ. सदानंद राऊत, धनंजय लोखंडे, शरद बाविस्कर, विकास लवांडे, रमेश डुंबरे, प्रशांत डुंबरे, बापूसाहेब भुजबळ, पोपट नलावडे, राखी रासकर, वृद्धीका डुंबरे हे व इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सुत्रसंचलन दत्ता बाळसराफ व आभार माजी पुणे महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी मानले..यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधिर तांबे म्हणाले, २०१० मध्ये स्व. विलास तांबे सरांनी ३६ वे सत्यशोधक अधिवेशन भरवले होते. त्यावेळी मला ओतूरची महती कळाली. सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीचा ओतूरला मोठा इतिहास आहे. आमदार शरद सोनवणे म्हणाले छत्रपती शिवरायांचा इतिहास जगासमोर आणण्यापासून ते समाजातील स्त्री-पुरुष समानतेचा पाया रचण्यापर्यंत फुले दाम्पत्याचे कार्य ऐतिहासिक आहे.पूर्वीच्या राजकीय व सामाजिक सभांमध्ये महिलांचा सहभाग अत्यंत मर्यादित असायचा; मात्र आज विविध क्षेत्रांत महिला आघाडीवर दिसत आहेत, यामागे सावित्रीबाईंचे संघर्षमय कार्य आणि शिक्षणाची ज्योत आहे. १८४८ ते १८५२ या काळात सुरू झालेल्या शाळांची परंपरा जपत, ऐतिहासिक वारसा आणि वास्तूंचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे. ओतूरच्या शाळे बरोबर क्रांतीकारक शिवराम हरी राजगुरू यांचे ही प्राथमिक शिक्षण जुन्नरमधील शाळेत झाले असून, ती ही शाळा जतन करण्यासाठी निधी उपलब्ध केला आहे..डॉ.अमोल कोल्हे म्हणाले की, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंचे विचार सांगणे सोपे आहे, पण ते आचरणात आणणे कठीण आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आजपर्यंत महिला मुख्यमंत्री झाली नाही, यावरून आपण त्यांचे विचार अमलात आणण्यात कुठे कमी पडलो का, याचा आत्मपरीक्षणाने विचार करण्याची गरज आहे. महापुरुषांचा पुतळा उभारणे किंवा हार घालणे सोपे असते; मात्र त्यांचा विचार म्हणजे निखारा आहे.हा निखारा पदरात घेऊन अनेक वर्षे सत्यशोधक चळवळीचा वारसा पुढे नेणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मानाचा मुजरा आहे. महापुरुषांना जातीच्या आणि धर्माच्या चौकटीत अडकवून व्यापक समाजविचारापासून रोखले जाते. त्यामुळे इतिहास आणि विचारांची योग्य मांडणी करून समाजातील चुकीचे विचार दुरुस्त करणे, हीच खरी मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त होण्याची गरज आहे..बाळासाहेब थोरात म्हणाले संतांची परंपरा, समाजसुधारकांचे विचार आणि राज्यघटनेचे प्रास्ताविक हेच देशाला सामर्थ्यवान बनवण्याचे खंबीर साधन आहे.सध्याच्या काळात जात-धर्माच्या राजकारणापलीकडे जाऊन तरुण पिढीच्या भवितव्याचा आणि निकोप लोकशाहीचा विचार करणे काळाची गरज आहे. सध्या जेनजी आपल्या विचाराचे दिसतात त्यांना जात धर्माशी काही संबंध नसून आम्हाला काही शिकवू नका असे त्यांचे मत आहे.हा समतेचा संघर्ष शतकानुशतके सुरू असून, पुढच्या पिढीला उत्तर द्यावे लागू नये यासाठी हा विचार प्राणपणाने जपण्याचे आवाहन त्यांनी केले.छगन भुजबळ म्हणाले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देशात राज्यक्रांती केली, तर महात्मा जोतीराव फुले यांनी समाजक्रांती घडवून आणली. महात्मा फुले यांचा विरोध ब्राह्मणांना नसून ब्राह्मण्यवाद आणि अंधश्रद्धेला होता.महात्मा फुले यांनी उद्योगधंद्यांमध्येही मोठे कार्य केले आणि त्यांची कंपनी एकेकाळी टाटांच्या बॅलन्सशीटपेक्षा मोठी ठरली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी १८६८ मध्ये महात्मा फुले यांनी रायगडावर जाऊन शोधून काढली आणि शिवजयंती साजरी करण्यास सुरुवात केली..जुन्नरचे 'अबघान' अर्थात बाळाजी कुसाजी पाटील डुंबरे यांनी समाजासाठी आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी धाडसी कार्य केले. सत्यशोधक विवाह पद्धती आणि त्यातील दक्षिणेच्या वादावर झालेल्या खटल्यात मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निकाल हा तत्त्वाचा विजय होता. महात्मा फुले यांनी पाणी व्यवस्थापन, धरणे, शेती, आरक्षण आणि सक्तीच्या शिक्षणाचे विचार मांडले, ज्याचा पुढे संविधानात व कायद्यात समावेश झाला.समतेचे चक्र पुढे नेण्यासाठी आणि गोरगरिबांना व मुलींना शिक्षण देण्यासाठी सर्वांनी ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे.समाजातील अंधश्रद्धा आणि जुन्या रूढी अजूनही पूर्णपणे सुटलेल्या नाहीत; घरातच अनेकदा सास-सून वादासारख्या गोष्टी पाहिल्या जातात, पण त्यातून बाहेर पडून समतेचा इतिहास आणि शिक्षण समजून घेण्याची गरज आहे. जातीचे राजकारण आणि आरक्षण: निवडणुकांच्या काळात चहा पिणारे लोकही जात विचारतात, मात्र समाजातील घटकांना जातीच्या प्रमाणात कामाचा वाटा आणि प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, हा विचार महात्मा फुलेंनी मांडला..समाजात बदल घडवताना किंवा प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहताना अडचणी व विरोध निश्चितच होतो, पण त्यावर मात करून पुढे जाणे आवश्यक आहे. महात्मा फुलेंनी मांडलेले शिक्षणाचे, समतेचे आणि सामाजिक न्यायाचे विचार पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात आणले आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात आला. महिलांना केवळ लक्ष्मी किंवा पूजेपुरते मर्यादित न ठेवता घरच्या महिलांना खऱ्या अर्थाने सन्मान, शिक्षण आणि संधी देऊन त्यातून बदल घडवणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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