Pune News: भोर येथे उभारणार शंभूराजेंचा पुतळा; सर्वसाधारण सभेत ठराव, नवीन व्यापारी संकुलाची जागा निश्चित!

भोर: भोर एसटी स्टँडवरील नवीन व्यापारी संकुलाचे श्री छत्रपती संभाजी महाराज असे नामकरण करून तेथे छत्रपती संभाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय नगरपालिकेच्या रामबाग येथील नवीन जलतरण तलावास राजमाता जिजाऊ जलतरण तलाव असे नामकरण करण्यात येणार आहे. बुधवारी (ता. २५) नगरपालिकेच्या नवीन कार्यकारणीच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत याविषयीचे ठराव मंजूर करण्यात आले, अशी माहिती उपनगराध्यक्षा ॲड. जयश्री शिंदे व भाजपचे गटनेते अमित सागळे यांनी दिली. .राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...नगरपालिकेच्या सभागृहात चार तास चाललेल्या या सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवलेल्या ३२ ठरावांपैकी बहुतेक ठराव मंजूर करण्यात आले. नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सर्वसाधारण सभेस मुख्याधिकारी गजानन शिंदे, राष्ट्रवादीचे गटनेते केदार देशपांडे आदींसह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते..सभेत मंजूर करण्यात आलेले मुख्य ठराव पुढीलप्रमाणे ः भोर नगरपालिका शिक्षण मंडळाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करणे, चौपाटी येथील शिवाजीमहाराज पुतळा परिसर सुशोभीकरण करणे व लिफ्टची क्षमता वाढवून दुरुस्ती करणे, शहरात बॅनर लावण्याची जागा निश्चित करणे व विनापरवाना बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करणे, रस्त्यावर व मोकळ्या जागेत कचरा टाकून परिसर स्वच्छ करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करणे, भाजी मंडईत शेतमाल साठविण्यासाठी व्यवस्था करणे, नगरपालिका हद्दीतील दफनभूमी व मंदिर यांना शासकीय नियमानुसार कर आकारणी रद्द करणे, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नळाला तोटी न लावणाऱ्यांवर कारवाई करणे..याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजनेमधून विकास कामे सुचवण्याबाबत ठराव मांडण्यात आला. मात्र त्याला भाजपने विरोध करून ज्या प्रभागात काम सुचवायचे आहे, त्या प्रभागाचे नाव, कामाचे नाव स्पष्टपणे देण्यात यावे असे सांगण्यात आले..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.सभांच्या थेट प्रक्षेपणाचा ठराव नामंजूरभोर नगरपालिकेत होणाऱ्या सभांचे थेट प्रक्षेपण यूट्यूब चॅनल मार्फत करावे, हा ठराव राष्ट्रवादीकडून मांडण्यात आला होता. मात्र त्याला भाजपच्या सदस्यांनी विरोध केला आणि १५ विरुद्ध ३ मतांनी ठराव नामंजूर केला.