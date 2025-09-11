Pune News : तीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाला मरेपर्यंत जन्मठेप

पुणे : अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाला येथील विशेष न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. नराधमाच्या क्रूर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचारामुळे मुलीच्या गुप्तांगाला गंभीर जखमा झाल्या होत्या. त्यामुळे मुलीच्या गुप्तांगांवर मोठी शस्त्रक्रिया करून तिच्यावर उपचार करण्यात आल्याचा उल्लेख करत विशेष न्यायाधीश कविता शिरभाते यांनी हा निकाल दिला..याबाबत मुलीच्या आईने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार बापावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पाच फेब्रुवारी २०१८ ला हा प्रकार घडला होता. घटनेच्या दोन महिन्यांपूर्वी तक्रारदार महिलेने आरोपीशी लग्न केले होते. आरोपीला पहिल्या पत्नीपासून दोन मुले आहेत. घटनेच्या दिवशी रात्री नऊ वाजता आरोपीने पत्नीशी भांडण करून तिच्या लहान मुलीला जबरदस्तीने घराबाहेर नेले. .त्यानंतर मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास आरोपी मुलीला घेऊन घरी आला. त्यावेळी मुलीचे नाक, तोंड, डाव्या हाताचा अंगठा आणि गुप्तांग रक्ताने माखलेले दिसले. त्यामुळे आईने पोलिसांकडे धाव घेत आरोपीविरोधात तक्रार दिली. तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक मीरा त्र्यंबके यांनी आरोपीला अटक करत त्याच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले.सरकार पक्षातर्फे या खटल्याचे कामकाज विशेष सरकारी वकील नितीन कोंघे यांनी पाहिले. तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. गौरव जाचक यांनी बाजू मांडली. ‘मुस्कान’ या स्वयंसेवी संस्थेने तक्रारदारांना सहकार्य केले. विशेष सरकारी वकिलांनी नऊ साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये आई आणि चारही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली..अपघातात जखमा झाल्याचा बनाव आरोपीने लैंगिक अत्याचार करण्यापूर्वी झालेल्या अपघातात पीडितेला जखमा झाल्याचा बचाव केला. मात्र, आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी पुरावा सादर केला नाही, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. आरोपीने अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीवर अमानुष अत्याचार केले असून, तिला गंभीर जखमी केले आहे. मुलीला झालेल्या गंभीर जखमांमुळे तिच्यावर तीन महिने रुग्णालयात उपचार सुरू होते. आरोपीने केलेला घृणास्पद गुन्हा पाहता, त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी, असा युक्तिवाद ॲड. नितीन कोंघे आणि तक्रारदारांचे वकील अॅड. गौरव जाचक यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.