Ajit Pawar Death : अजून विश्वास बसत नाही, सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेतील श्रद्धांजलीच्या फोटोसह ठेवलं स्टेटस

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. सुप्रिया सुळे यांनी अजूनही विश्वास बसत नाही असं स्टेटस व्हॉटसअपला ठेवलंंय. त्यासोबत लोकसभेत अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिल्याचा फोटो आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. बारामती येथे विमानाचे लँडिग होत असताना विमान कोसळून दुर्घटना घडली. विमान कोसळल्यानंतर आग लागली आणि चार ते पाच स्फोट झाले. ही दुर्घटना इतकी भीषण होती की विमान जळून खाक झाले. विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवार विमानाने मुंबईहून बारामतीमध्ये आले होते. बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या 4 सभा होणार होत्या.

