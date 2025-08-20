Pune Crime : चोरीस गेलेले साडेबारा लाखांचे ३८ मोबाईल नागरिकांना केले परत

पुणे - समर्थ आणि डेक्कन पोलिसांनी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागातील ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटी रजिस्टर’ (सीईआयआर) प्रणालीचा वापर करत साडेबारा लाख रुपये किमतीचे ३८ मोबाईल जप्त केले. पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या हस्ते मूळ मालकांना हे मोबाईल परत करण्यात आले. .समर्थ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक उमेश गिते आणि पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) चेतन मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अंमलदार सुवर्णा जाधव, अविनाश दरवडे, सुनीता खोमणे आणि अर्जुन कुडाळकर यांनी मोबाईल शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली.समर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरी गेलेल्या मोबाईलची तपशीलवार यादी तयार करून, सीईआयआर प्रणालीमार्फत तांत्रिक तपास करण्यात आला. या तपासातून हे फोन महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तसेच काही इतर राज्यांमध्ये वापरले जात असल्याचे उघड झाले..संबंधित पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधून पाठपुरावा केल्यानंतर आठ लाख रुपये किमतीचे १२ महागडे मोबाईल हस्तगत करण्यात यश मिळाले. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (पश्चिम विभाग) राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुजा देशमाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..डेक्कन पोलिसांनी केले २६ मोबाईल जप्त -गर्दीत गहाळ झालेले आणि चोरीस गेलेले नागरिकांच्या २६ मोबाइलचा डेक्कन पोलिसांनी शोध घेतला. पोलिसांनी संबंधित तक्रारदारांना साडेचार लाख रुपयांचे २६ मोबाईल परत केले. डेक्कन पोलिसांनी ‘सीईआयआर’ प्रणालीचा वापर करून गहाळ झालेले, तसेच चोरीस गेलेल्या मोबाईल तक्रारींची पडताळणी केली..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त साईनाथ ठोंबरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रसाद राऊत, पोलिस अंमलदार उमा पालवे आणि पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.