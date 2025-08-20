पुणे

Pune Crime : चोरीस गेलेले साडेबारा लाखांचे ३८ मोबाईल नागरिकांना केले परत

समर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरी गेलेल्या मोबाईलची तपशीलवार यादी तयार करून, सीईआयआर प्रणालीमार्फत तांत्रिक तपास करण्यात आला.
पुणे - समर्थ आणि डेक्कन पोलिसांनी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागातील ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटी रजिस्टर’ (सीईआयआर) प्रणालीचा वापर करत साडेबारा लाख रुपये किमतीचे ३८ मोबाईल जप्त केले. पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या हस्ते मूळ मालकांना हे मोबाईल परत करण्यात आले.

