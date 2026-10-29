पुणे

Narayangaon News : चोरी झालेले मंगळसूत्र मिळाल्याने आदिवासी महिलेच्या डोळ्यात तराळले आनंदाश्रू

नारायणगाव बस स्थानकातून चार दिवसापूर्वी चोरीला गेलेले एक लाख वीस हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र नारायणगाव पोलिसांनी जेष्ठ महिला रखमाबाई अनंता दिवटे यांच्या ताब्यात दिले.
rakhmabai divate

rakhmabai divate

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रवींद्र पाटे
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नारायणगाव - नारायणगाव बस स्थानकातून चार दिवसापूर्वी चोरीला गेलेले एक लाख वीस हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र नारायणगाव पोलिसांनी इंगळुण (ता. जुन्नर) येथील जेष्ठ महिला रखमाबाई अनंता दिवटे (वय-80) यांच्या ताब्यात दिले. मंगळसूत्र पुन्हा मिळाल्याने रखमाबाई दिवटे या गरीब आदिवासी कुटुंबातील महिलेच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तराळले. त्यांनी नारायणगाव पोलिसांचे आभार मानले आहेत.

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