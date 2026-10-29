Narayangaon News : चोरी झालेले मंगळसूत्र मिळाल्याने आदिवासी महिलेच्या डोळ्यात तराळले आनंदाश्रू

नारायणगाव - नारायणगाव बस स्थानकातून चार दिवसापूर्वी चोरीला गेलेले एक लाख वीस हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र नारायणगाव पोलिसांनी इंगळुण (ता. जुन्नर) येथील जेष्ठ महिला रखमाबाई अनंता दिवटे (वय-80) यांच्या ताब्यात दिले. मंगळसूत्र पुन्हा मिळाल्याने रखमाबाई दिवटे या गरीब आदिवासी कुटुंबातील महिलेच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तराळले. त्यांनी नारायणगाव पोलिसांचे आभार मानले आहेत..रखमाबाई दिवटे या आदिवासी दुर्गम भागातील इंगळुण येथे वास्तव्यास आहेत. सोमवारी (ता. 26) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास इंगळुन येथे जाण्यासाठी त्या नारायणगाव - जुन्नर बस मध्ये प्रवेश करत होत्या. बसच्या दरवाजा जवळ झालेल्या गर्दीचा फायदा घेऊन आज्ञात चोरट्याने त्यांचे गळ्यातील मंगळसूत्र काढून घेतले होते..लक्षात आल्यानंतर रखमाबाई दिवटे यांनी तातडीने नारायणगाव बस स्थानकातील पोलीस चौकीत संपर्क साधला. वाहतूक पोलीस काळुराम मासळकर व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी तातडीने बस स्थानकातील संशयित महिला महादेवी सर्जेराव देडे (वय-34, रा. जयनगर, जि. लातुर) हीला ताब्यात घेतले..त्यानंतर महिला पोलिस अंमलदार सुवर्णा गडगे यांनी कसून चौकशी केली असता महादेवी देडे यांनी चोरीचे मंगळसूत्र पोलिसांच्या ताब्यात दिले. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मंगळसूत्र रखमाबाई दिवटे यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. मंगळसूत्र चोरी प्रकरणी महादेवी देडे यांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.