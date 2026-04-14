MPSC Success Story: दगडफोड मजुराची मुलगी झाली महसूल सहाय्यक; मोहिनी सुरवसेची प्रेरणादायी कामगिरी, राहीला स्वतःची जागा नाही, पण यशाचं शिखर गाठलं!

Rural girl success story Maharashtra government job: भाड्याच्या खोलीतून महसूल खात्यापर्यंतचा प्रवास; दगडफोड मजुरांच्या मुलीने स्पर्धा परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत वडार समाजासाठी नवा आदर्श निर्माण केला.
Mohini Survase’s inspiring journey from hardship to becoming a revenue assistant.

सकाळ डिजिटल टीम
-सुदाम बिडकर

पारगाव : लोणी ता. आंबेगाव येथील वडार समाजातील बांधकाम मजुराची मुलगी मोहिनी मारुती सुरवसे हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत महसूल सहाय्यक पदी निवड झाली आहे. राहायला स्वताची इंचभर जागा नाही भाड्याच्या खोलीत राहत असलेल्या व दगड फोडण्याचे काम करणाऱ्या मारुती अर्जुन सुरवसे व सुरेखा सुरवसे या दांपत्याची मुलगी मोहिनीने जिद्दीने मिळवलेल्या यशाचे परिसरात कौतुक होत आहे.

Related Stories

No stories found.