MPSC Success Story: दगडफोड मजुराची मुलगी झाली महसूल सहाय्यक; मोहिनी सुरवसेची प्रेरणादायी कामगिरी, राहीला स्वतःची जागा नाही, पण यशाचं शिखर गाठलं!

-सुदाम बिडकरपारगाव : लोणी ता. आंबेगाव येथील वडार समाजातील बांधकाम मजुराची मुलगी मोहिनी मारुती सुरवसे हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत महसूल सहाय्यक पदी निवड झाली आहे. राहायला स्वताची इंचभर जागा नाही भाड्याच्या खोलीत राहत असलेल्या व दगड फोडण्याचे काम करणाऱ्या मारुती अर्जुन सुरवसे व सुरेखा सुरवसे या दांपत्याची मुलगी मोहिनीने जिद्दीने मिळवलेल्या यशाचे परिसरात कौतुक होत आहे. .येथील मारुती सुरवसे व सुरेखा सुरवसे हे दांपत्य गेली ३० वर्षापासून लोणी परिसरात बांधकामावर मजुर तर कधी रस्त्यावरची खडी फोडण्याचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहे. राहण्यासाठी स्वताची मालकीची इंचभर जागा नाही भाड्याच्या छोट्याशा खोलीत राहत असलेल्या सुरवसे दांपत्याला दोन मुली व एक मुलगा आहे. मुलगा करण सुरवसे कला शाखेच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असून येथील पोस्ट ऑफिसमध्ये पोस्टमास्तरचे काम करत आहे. .तर धाकटी पायल पुण्यातील भारती विद्यापीठातून अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाचे शिक्षण घेत आहे. पुणे शहरात राहण्याचा खर्च झेपणार नाही म्हणुन पायल दररोज लोणी ते पुणे बस प्रवास करून शिक्षणाला जात आहे. तिला दररोज जायला तीन तास व यायला तीन तास अशाप्रकारे दिवसातील सहा तास प्रवासातच जात आहे. कधी कधी बस वेळेवर न मिळाल्याने तिचे काही लेक्चर बुडत आहे. पायलला इयता दहावीला ९६ टक्के तर बारावी ला ८२ टक्के गुण मिळाले आहेत..मोठी मोहिनी हिने कला शाखेची पदवी संपादन केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरु केली. २०२४ साली झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत महसूल सहाय्यक पदाच्या परीक्षेचा निकाल नुकताच लागला असून मोहिनी सुरवसे हिची महसूल सहाय्यक पदी निवड झाली आहे. मोहिनीचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले तर माध्यमिक शिक्षण श्री. भैरवनाथ विद्याधाम प्रशाला (लोणी) मध्ये झाले पदवीचे शिक्षण राजगुरुनगर येथील हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयातून घेतले आहे. अत्यंत प्रतिकूल परीस्थितीत जिद्दीने अभ्यास करून मोहिनीने मिळवलेल्या यशाचे परिसरात कौतुक होत आहे..राज्याचे महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ. कैलास गायकवाड, माजी विद्यार्थी विकास प्रबोधनीचे सदस्य चेतन लोखंडे व पंचायत समिती सदस्य अंकिता वाळुंज यांनी मोहिनी सुरवसे हिचे अभिनंदन केले आहे.