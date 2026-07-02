पुणे

Lohagad Fort : लोहगड किल्ल्याची बदनामी थांबवावी; स्थानिक नागरिकांसह शिवप्रेमींची मागणी

‘केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामुळे ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्याची बदनामी होत आहे. या चर्चा थांबवल्या जाव्यात,’
Lohagad Fort

Lohagad Fort

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प्रशांत पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा - ‘केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामुळे ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्याची बदनामी होत आहे. या चर्चा थांबवल्या जाव्यात,’ अशी मागणी स्थानिक नागरिक, इतिहासप्रेमी आणि शिवप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

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