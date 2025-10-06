पुणे

Marathi Culture : लोककलांचे विकृतीकरण थांबणे आवश्यक : डॉ. सदानंद मोरे

Sadanand More : लावणीसारख्या लोककलांचे सुरू असलेले विकृतीकरण थांबवून संस्कृतीचा अस्सलपणा जपावा, अशी अपेक्षा संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी ज्येष्ठ अभिनेत्री-नृत्यांगना जयमाला काळे-इनामदार यांच्या ६५ वर्षांच्या कलासेवेबद्दल सन्मान करताना व्यक्त केली.
पुणे : ‘‘कला हे संस्कृतीचे अंग आहे. लोकनाट्य, वगनाट्य, लावणी, चित्रपट अशा सांस्कृतिक क्षेत्रात सर्वच कलाकारांचे मोठे योगदान आहे. ही संस्कृती, कलांचे जतन व्हावे आणि तिचा अस्सलपणा रसिकांपर्यंत पोहोचावा. तसेच, लावणीसारख्या लोककलांचे सुरू असलेले विकृतीकरण थांबावे,’’ अशी अपेक्षा संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी शनिवारी (ता. ४) व्यक्त केली.

