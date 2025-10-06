Marathi Culture : लोककलांचे विकृतीकरण थांबणे आवश्यक : डॉ. सदानंद मोरे

पुणे : ‘‘कला हे संस्कृतीचे अंग आहे. लोकनाट्य, वगनाट्य, लावणी, चित्रपट अशा सांस्कृतिक क्षेत्रात सर्वच कलाकारांचे मोठे योगदान आहे. ही संस्कृती, कलांचे जतन व्हावे आणि तिचा अस्सलपणा रसिकांपर्यंत पोहोचावा. तसेच, लावणीसारख्या लोककलांचे सुरू असलेले विकृतीकरण थांबावे,’’ अशी अपेक्षा संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी शनिवारी (ता. ४) व्यक्त केली. .Pune News : बळकावलेल्या जमिनींपासून बंदूकीच्या गोळ्यांपर्यंत! पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळभोवती आवळला फास, घरावर छापेमारी, हाती लागलं मोठं घबाड.रंगत-संगत प्रतिष्ठानतर्फे ज्येष्ठ अभिनेत्री-नृत्यांगना जयमाला काळे-इनामदार यांच्या अभिनय-नृत्य कारकिर्दीस ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त डॉ. मोरे यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. त्यावेळी डॉ. मोरे बोलत होते. याप्रसंगी पूना गेस्ट हाउसचे संचालक डॉ. किशोर सरपोतदार, रंगत-संगत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड. प्रमोद आडकर, रंगत-संगत प्रतिष्ठानच्या काव्य विभागाच्या कार्याध्यक्षा मैथिली आडकर आदी उपस्थित होते..जयमाला काळे-इनामदार म्हणाल्या की, मला लहानपणापासूनच नृत्याची विशेष आवड होती. मी कोणाकडेही नृत्य न शिकता माझ्यातील कला जोपासत गेले. कलेशिवाय मी जगू शकत नाही. घरातील अडचणींमुळे मी या कलेला व्यवसाय म्हणून स्वीकारले. काही ठराविक कलावंतामुळे आजच्या काळात लावणीचा दर्जा घसरला असून, लावणी या कलेचा मान कमी झाल्याचे जाणवते. सूत्रसंचालन वैजयंती आपटे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.