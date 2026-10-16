Raju Shetty : केंद्र सरकारचे नाक दाबण्यासाठी साखर उत्पादन बंद करा; राजू शेट्टी यांचे आवाहन

माळेगाव - केंद्र सरकारने वारंवार एफआरपीत वाढ केली. परंतु साखरची एमएसपी (साखरेची किमान विक्री किंमत) प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांच्या पुढे नेली नाही. त्यामुळे एमएसपी ३१०० ऐवजी ५००० हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी आणि इथेनाॅल खरेदी दर प्रतिलिटर ७० रुपयांपर्यंत करावा, तरच ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५ हजार रुपयांपर्यंत ऊसाला दर मिळेल. परंतु हे सरकार निर्ढावलेले असून भांडवलदारांच्या बाजूने निर्णय घेत आहे..सरकारचे नाक दाबून शेतकऱ्यांच्या बाजूच्या वरील मागण्या मान्य होण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी माळेगावसह सर्व साखर कारखाने बंद करावेत, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी माळेगावात केले..माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस गळीत हंगामाला सध्या वेग आला आहे. अशातच साखरची एमएसपी वाढ आणि इथेनाॅलचा खरेदी दर वाढ होण्याच्या मागणीसाठी माळेगावच्या कार्यस्थळावर आज राजू शेट्टी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण, दिग्विजय कोकरे, सस्ते, सरगर आदींनी आंदोलन केले व त्यांनी कारखाना प्रशासनाला काटा बंद करण्याचे आवाहन केले..यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष नितीन शेंडे आदी संचालकांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून आंदोलनकर्ते राजू शेट्टी यांच्या भूमिकेला पाटींबा दिला. यावेळी ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे, तानाजी कोकरे, य़ोगेश जगताप, नितीन सातव, विजय तावरे, शिवराज जाधवराव, चंद्रशेखर जगताप, रतन भोसले, जयपाल देवकाते, कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणवरे, कार्य़ालयीन अधिक्षक अनिलकुमार तावरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..दिवाळी सणाच्या तोंडावर साखरेची टंचाई सरकारला परवडणार नाही, असा इशारा देत श्री. शेट्टी म्हणाले,' खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांच्या संघटना आहेत. परंतु सात वर्षात एमएसपी वाढीचा निर्णय करून घेण्याबाबत साखर कारखानदाराला जमला नाही, म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांनी या प्रलंबित मागणीकडे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मागे केवळ २५ दिवस प्रतिक्विटल साखरेचे दर सहा हजारांपेक्षा अधिक झाले होते..त्यावेळी या वाढीव दराचा फायदा साखर कारखांदाराला खूपच कमी झाला, परंतु साठेबाजार करणाऱ्यांना कोठ्यावधी रुपयांचा नफा झाला. त्यामुळे बाजारात स्थिरता यावी आणि शेतकऱ्यांना अधिकचे दोनपैसे मिळावेत यासाठी सर्व साखर कारखांदारांनी साखरेचे उत्पादन थांबवावे, तरच केंद्र सरकारचे डोळे उघ़डतील. सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. साखरेची टंचाई आहे. हीच वेळ आहे सरकारचे नाक दाबण्याची.`` तत्पूर्वी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण यांनी आंदोलनातील उपस्थिती कमी असल्यामुळे माळेगावच्या शेतकर्यांवर रोष व्यक्त केला..माळेगावचा पहिला हप्ता ३५०० रुपये...उपाध्यक्ष नितीन शेंडे म्हणाले, 'सरकारने साखरेची एमएसपीत वाढ केली, तर माळेगावने जाहीर केलेल्या यंदाच्या ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल पहिल्या हप्तात नक्की लक्षनिय वाढ केली जाईल. माळेगाव नेहमीच एफआरपीपेक्षा अधिकचा प्रतिटन ऊस दर शेतकर्यांना देत आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून केलेल्या मागणीला माळेगावचा पाठिंबाच राहिल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.