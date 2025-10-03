Dr. Baba Adhav : शब्दांचे खेळ न करता सरकारने संकटग्रस्तांबरोबर उभे राहावे

पुणे - ‘मराठवाड्यासारख्या दुष्काळप्रवण प्रदेशात पावसाळ्यातही जेमतेम पडणारा पाऊस काळ बनून आला. केवळ पीकच नाही तर पिकाखालची जमीनही वाहून गेली. ‘न भूतो’, अशा प्रकारचे हे ओल्या दुष्काळाचे संकट सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे..राज्यात दुष्काळ ओला की सुका, यासाठी नियमात काय तरतूद आहे?, असे शब्दांचे खेळ न करता संकटग्रस्तांबरोबर उभे राहिले पाहिजे. सरकारला सुद्धा अंतःकरण असते, ते असेल तर दुष्काळ ओला की कोरडा हा प्रश्न पडत नाही,’ अशा शब्दात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा समाचार घेतला..महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीसाठी देणगी स्वीकारण्यासाठी डॉ. आढाव आणि पुरोगामी पक्ष संघटनांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली होती..बैठकीत डॉ. आढाव म्हणाले, ‘संकट केवळ अतिवृष्टी आणि ओल्या दुष्काळच नाही. तर राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचे जास्त आहे. आधी विरोधी पक्षात असताना ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणारे, सत्तेत आल्यावर, नियमांमध्ये अशा तरतूद नाही, असे बोलायला लागल्यावर भरवसा कुणावर ठेवायचा हा प्रश्न पडतो. ओल्या दुष्काळग्रस्तांना मदतीसाठी सरकारने बहाणे करू नयेत.’.यावेळी हमाल पंचायतीच्या विविध संस्थांतर्फे मदतीचे धनादेश डॉ. आढाव यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. ज्ञानेश्वरी पवार मुलीने आपल्या खाऊच्या पैशातून मदत दिली. एकूण दीड लाख रुपये धनादेशाद्वारे तर पन्नास हजार रुपये रोख अशी दोन लाख रुपयांची मदत गोळा झाली.यावेळी समितीचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी ही बैठक करण्यामागील भूमिका सांगितली. यावेळी काँग्रेसचे माजी आमदार मोहन जोशी, आप पक्षाचे मुकुंद किर्दत, सुनीती सु र विविध मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.