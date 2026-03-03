पुणे

Pune News : भांडार विभाग साहित्य खरेदी प्रकरणातील आठ अधिकाऱ्यांकडून खुलासा करण्यास टाळाटाळ

भांडार विभागाने दोन कोटी रुपयांचे साहित्य घेऊन ते अनेक वर्ष धूळ खात पडून.
pune municipal corporation
Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - भांडार विभागाने दोन कोटी रुपयांचे साहित्य घेऊन ते अनेक वर्ष धूळ खात पडून होते. यात महापालिकेचे सुमारे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्या प्रकरणी २० अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, मुदत उलटून गेली तरी ८ जणांनी खुलासा देण्यास टाळाटाळ केली आहे.

scam
Officer
Pune Municipal Corporation

