पुणे

Ajit Pawar News: वेळ पाळणाऱ्या दादांची अकाली एक्झिट! ६६ वर्षे, ६ महिने, ६ दिवस...; वयाचा विचित्र योगायोग

Ajit Pawar Death Latest News: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. या अपघातात अजित पवार यांचे स्वीय सहाय्यक, सुरक्षा कर्मचारी आणि विमान परिचारिकांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला.
Ajit Pawar Death News

Ajit Pawar Death News

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिस्त, वेळेची काटेकोरता आणि स्पष्ट वक्तृत्व यांची ओळख असलेले ‘वेळ पाळणारे दादा’ अचानक काळाच्या पडद्याआड गेले. यानंतर संपूर्ण राज्य सुन्न झाले. ज्यांनी आयुष्यभर वेळेचा आदर केला, निर्णय घेताना क्षणही वाया घालवला नाही, त्या दादांची एक्झिटही तितकीच अनपेक्षित आणि वेदनादायी ठरली. त्यांच्या जाण्याने केवळ एक नेता नाही, तर एक शिस्तप्रिय प्रशासक, एक स्पष्टवक्ता राजकारणी आणि अनेकांसाठी मार्गदर्शक हरपला आहे. त्यांच्या निधनानंतर वयाचा एक विचित्र योगायोग दिसून आला आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
death
air plane
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
plane
plane travel
Plane Crash

Related Stories

No stories found.