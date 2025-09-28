Medha Kulkarni: धार्मिकतेचे विचित्र रूप... मेधा कुलकर्णींनी पुण्यातील गरब्याचा कार्यक्रम का बंद पाडला?

नवरात्रीच्या उत्साहात पुणे शहर गरब्याच्या थिरकणाऱ्या तालात रंगले आहे. शहरातील अनेक मैदाने आणि लॉन्सवर गरब्याचे रंगतदार कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. मात्र, पुण्यातील कोथरूड परिसरातील जीत ग्राउंडवर आयोजित एका गरबा कार्यक्रम राज्यसभेच्या भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी बंद पाडला. त्यांनी थेट स्टेजवर जात कार्यक्रम बंद केला, यावेळी त्यांनीध्वनिप्रदूषण आणि स्थानिक रहिवाशांना होणारा त्रास हे कारण सांगितले. .आवाजाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोपमेधा कुलकर्णी यांनी या कार्यक्रमात आवाजाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप केला. त्यांनी साम टिव्हीशी बोलताना सांगितले की, परिसरातील वयोवृद्ध नागरिक आणि रुग्णांना या प्रचंड आवाजामुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. त्यांनी एका कॅन्सरग्रस्त व्यक्तीचा मेसेज वाचून दाखवला, ज्यामध्ये या आवाजामुळे होणाऱ्या त्रासाची तक्रार होती..कुलकर्णी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, हे मैदान महापालिकेचे नसतानाही येथे कार्यक्रमाला परवानगी कशी मिळाली? त्या म्हणाल्या, “सण साजरे करताना स्थानिक रहिवाशांना घर सोडून जावे लागणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. काचांना थडथडणारा आवाज आणि धिंगाण्यामुळे परिसरात राहणे कठीण झाले आहे.”.Pune News : दारूच्या नशेत ऑन ड्यूटी डॉक्टर झाला ‘तर्राट’; नागरिकांच्या तक्रारीनंतर सेवा समाप्तीची झाली कारवाई.मेधा कुलकर्णींची भूमिकामेधा कुलकर्णी यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्या म्हणाल्या, “मी आयोजकांना नेहमीच आवाजाची मर्यादा पाळण्यास सांगते, पण येथे पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. पोलिस ठाणे अवघ्या पाच मिनिटांच्या अंतरावर असताना केवळ दोन कॉन्स्टेबल तिथे उभे होते आणि त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. मी स्वतः साहित्य उचलले, तरीही त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. अखेरीस पोलिस निरीक्षक देशमाने यांनी येऊन कारवाई केली.”.जनजागृतीचे आवाहनमेधा कुलकर्णी यांनी धार्मिक सणांचे विडंबन होऊ नये यासाठी जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्या म्हणाल्या, “रहिवासी क्षेत्रात आवाजाची मर्यादा पाळली गेलीच पाहिजे. सण साजरे करताना लोकांना घर सोडून जावे लागणे किंवा त्यांना त्रास सहन करावा लागणे चुकीचे आहे. तरुणाईला जागृत करण्याची गरज आहे. नर्तकी बोलावून नाचवण्याचे काम करणारे नेते कोणाचे नेतृत्व करत आहेत?”कुलकर्णी यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. त्या म्हणाल्या, “मी जागृत आहे आणि झोपलेल्यांना जागे करण्याचे काम करत आहे.".Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.