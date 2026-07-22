Stray Dog Attack : सहा महिन्याच्या झोपलेल्या मुलावर भटक्या कुत्र्याचा हल्ला; मुलगा गंभीर जखमी

जुन्नर - जुन्नर शहरात तहसील कार्यालयाच्या आवारात लहानग्या मुलावर भटक्या कुत्र्याने हल्ला चढविल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात हा लहानगा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून नगरपालिका प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिक, लहान व शाळकरी मुले यांच्या सुरक्षेसाठी आता तरी भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली जात आहे. सदरची घटना बुधवार ता 22 रोजी दुपारी एकच्या सुमारास घडली. नवीन सुनील खराडे वय सहा महिने हा या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाला आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरात तहसील कार्यालयाच्या आवारामध्ये नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू आहे. या कामावर सुनील खराडे हे बांधकाम कामगार म्हणून कामाला आहेत. दुपारच्या वेळी खराडे हे कामावर गेले होते तर नवीन याची आई घराबाहेर कपडे धुण्याचे काम करत होती तर लहानगा नवीन हा झोपलेला होता..याचवेळी येथील भटक्या कुत्र्याने झोपलेल्या अवस्थेत असलेल्या नवीन याच्यावर हल्ला चढविला. या भीषण हल्ल्यात नवीनच्या हाताची दोन बोटे कुत्र्याने चावून गंभीर जखमी केली तर गाल आणि चेहऱ्यावरही खोल जखमा केल्या आहेत. नवीन याच्या आईने आरडाओरड केल्यानंतर परिसरातील नागरिक मदतीला धावले व या लहानग्याची कुत्र्यापासून सुटका केली..लहानग्या मुलावर भटक्या कुत्र्याने केलेल्या हल्ल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शहरातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या व सततचे होणारे हल्ले नागरिकांची डोकेदुखी ठरत आहे. नगरपरिषद प्रशासन मात्र या समस्येकडे गांभीर्याने घेत नसल्याने शहरवासीयांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने तत्काळ भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी शहरातील नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.