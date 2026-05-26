Pune News : रस्ते झाडणकामाच्या ठेकेदाराला मिळणार आता दोनच कामे

पुणे - रस्ते झाडणकामाच्या निविदेत रिंग होऊन ही कामे ठरावीक ठेकेदारांनाच मिळत असल्याचे 'सकाळ'ने यापूर्वी उघडकीस आणले होते. झाडणकामाच्या निविदेतील ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने आता यापुढे एका ठेकेदाराला दोनपेक्षा जास्त कामे मिळणार नाहीत असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निविदेत पारदर्शकता आणली जाणार आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी हा निर्णय घेतला आहे..पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत रस्ते झाडणकामांसाठी मनुष्यबळ पुरवण्याची कोट्यवधी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. यामध्ये मनुष्यबळ पुरविण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याने शासनाकडून किमान रोजगार निश्चित केले आहे. त्यानुसार संख्याबळानुसार निविदा भरली जाते. यात सर्वच ठेकेदारांची रक्कम एकसमान येते. अशावेळी हे काम कोणाला द्यायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी इश्वरी चिठ्ठी पद्धती अवलंबिली जाते. त्यात ज्या ठेकेदाराचे नाव निघते, त्यास पुढील वर्षभर त्या भागातील झाडणकाम करण्याचे काम मिळते..क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीनुसार सुमारे ४ कोटींपासून ते ३० कोटींपर्यंत रकमेच्या निविदा काढल्या जातात. एकाच ठेकेदाराला जास्त निविदा मिळाल्यानंतर काम न करता बिले काढली जात असून, त्यात ठेकेदार मालामाल होत आहेत. यासदंर्भात 'सकाळ'ने वृत्तमालिका प्रकाशित करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता..दोन ठेकेदारांकडे अर्ध्या शहराची जबाबदारीचिठ्ठी पद्धतीमुळे सध्या पुणे महापालिकेत दोन ठेकेदारांनाच प्रत्येकी चार याप्रमाणे आठ क्षेत्रीय कार्यालयांचे काम गेले आहे. जवळपास अर्ध्यापेक्षा जास्त शहराची जबाबदारी या दोन ठेकेदारांकडे असूनही शहर अस्वच्छ आहे. आता मक्तेदारी मोडून काढत एका ठेकेदाराला दोनपेक्षा जास्त निविदा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका..कामाची संख्या आणि ठेकेदार संख्या एक निविदा असणारे ठेकेदार - २दोन निविदा असणारे ठेकेदार - १तीन निविदा असणारे ठेकेदार १चार निविदा असणारे ठेकेदार - २.