Streetlights : पथदिव्यांनी उजळणार निर्जन स्थळे; महिलांच्या सुरक्षेसाठी २७४ ठिकाणी विद्युतव्यवस्था

पुणे - तरुणी, महिलांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने पुढचे पाऊल टाकले आहे. विविध प्रकारच्या गंभीर घटना व गैरप्रकार टाळण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे, अंधार असणाऱ्या जागा व निर्जन स्थळांवर (ब्लॅक स्पॉट) पथदिवे बसवून संबंधित परिसर प्रकाशमान करण्यावर भर दिला जात आहे..पोलिसांनी सुचविलेल्या २७४ पैकी बहुतांश ठिकाणांवर पालिकेने विद्युतव्यवस्था केली आहे. उर्वरित ठिकाणी पथदिवे बसविण्याचे काम सुरू आहे.बोपदेव घाट येथे मित्रासमवेत फिरण्यासाठी गेलेल्या तरुणीवर ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सामूहिक अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यानंतर स्वारगेट बसस्थानकावर तरुणीवर अत्याचार झाला होता. या घटनांमुळे तरुणी, महिला वा नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता..अंधार असणारी ठिकाणे व निर्जनस्थळांवर नागरिकांना लुटण्याचे, चोरी, मारहाण, खुनाचा प्रयत्न, वाहनांच्या तोडफोडीसह अनेक गंभीर घटना घडण्याचे प्रकार सुरू असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुढे आला होता.या पार्श्वभूमीवर महापालिका हद्दीतील निर्जनस्थळे, अंधार असणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणांवर विद्युत व्यवस्था वाढविण्याची मागणी नागरिकांसह पोलिस प्रशासनाने केली होती. त्यानुसार, महापालिकेने पोलिसांकडून विद्युत व्यवस्थेची गरज असणारी निर्जनस्थळे व सार्वजनिक ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून माहिती मागविली होती..दरम्यान, पुणे पोलिसांनी निर्जन स्थळे, सार्वजनिक ठिकाणांसंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणाची यादी महापालिकेस दिली. त्यानुसार, महापालिकेच्या विद्युत विभागाने पुणे पोलिसांच्या परिमंडळनिहाय पोलिस ठाण्यांच्या अंतर्गत येणारी निर्जनस्थळे, सार्वजनिक ठिकाणांवर पथदिवे बसविण्याचे काम सुरू केले होते.पोलिसांनी महापालिका हद्दीतील २७४ ठिकाणी विद्युतव्यवस्था करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, महापालिकेने काम सुरू केले आहे. मात्र पोलिसांच्या यादीमध्ये महापालिकेची हद्द नसलेल्या तसेच वनविभाग, कॅंटोन्मेंट बोर्ड, महामार्ग, शासकीय व खासगी जागांचा समावेश असल्याने त्या ठिकाणी विद्युतव्यवस्था करण्यास महापालिकेस अडचणी येत आहेत..शहरातील ब्लॅक स्पॉटचे सर्वेक्षण करून पोलिसांनी त्याची यादी महापालिकेकडे दिली होती. त्यानुसार, बहुतांश ठिकाणी विद्युतव्यवस्था केली आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी पथदिवे बसविण्याची कामे सुरू आहेत.- मनीषा शेकटकर, प्रमुख, विद्युत विभाग, महापालिका.