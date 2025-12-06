पुणे

Streetlights : पथदिव्यांनी उजळणार निर्जन स्थळे; महिलांच्या सुरक्षेसाठी २७४ ठिकाणी विद्युतव्यवस्था

तरुणी, महिलांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने पुढचे पाऊल टाकले.
पुणे - तरुणी, महिलांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने पुढचे पाऊल टाकले आहे. विविध प्रकारच्या गंभीर घटना व गैरप्रकार टाळण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे, अंधार असणाऱ्या जागा व निर्जन स्थळांवर (ब्लॅक स्पॉट) पथदिवे बसवून संबंधित परिसर प्रकाशमान करण्यावर भर दिला जात आहे.

