Indrayani River Pollution: इंद्रायणी प्रदूषणास जबाबदार कंपन्यांवर कारवाई करणार; महापौर रवी लांडगे यांचा इशारा!

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी: इंद्रायणी नदीत पिंपरी चिंचवड शहराच्या हद्दीतून सोडण्यात येणारे प्रदूषित सांडपाणी, औद्योगिक कचरा आणि पर्यावरणास हानिकारक घटक नदीत मिसळण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित कंपन्या व संस्थांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा महापौर रवी लांडगे यांनी दिला.

