पुण्यात जाण्याच्या या मार्गावर होणार कडक तपासणी

भोर (पुणे) : पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात लॉकडाउन असल्यामुळे पुण्याहून भोरला येण्या-जाण्याच्या मार्गावर खेड शिवापूर टोलनाका, नसरापूर आणि माळवाडी या तीन ठिकाणी तपासणी पथक २४ तास राहणार आहे. अत्यावश्यक सेवांसाठी तालुक्यात येजा करणाऱ्यांकडून शपथपत्र लिहून घेण्यात येणार असल्याचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी सांगितले. जुन्नरमधील नागरिकांवर दहा दिवस आहेत ही बंधने लॉकडाउनच्या दहा दिवसांच्या कालावधीत शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, आशा व अंगणवाडी सेविकांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत तालुक्याच्या सर्व गावात परिणामकारक सर्व्हे करण्यात येणार आहे. तर, तालुक्यात कोरोनाग्रस्तांच्या तीन प्रकारच्या वर्गीकरणासाठी कोविड केअर सेंटरमध्ये खाटांची संख्या २५० पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचेही प्रांताधिका-यांनी नमूद केले. तालुक्यातील डॉक्टर, झोनल ऑफिसर व इतर शासकीय अधिका-यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. प्रत्येक गावात ग्रामस्तरीय समिती व प्रभारी अधिका-याची नेमणूक करण्यात आली असून, कोरोना संशयितांच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी ५० झोनल ऑफीसर आणि ४ भरारी पथके तयार करण्यात आली आहेत. तालुक्यातील कंपन्या व बँकेसह इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी येजा करणाऱ्यांकडून शपथपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. याखेरीज अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणीच राहण्याची सोय करावी, असेही सांगण्यात आले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा भोर तालुक्यातील कोविड केअर सेंटरमधील विलगीकरण कक्षाबरोबर अत्यावश्यक रुग्णासाठी रामबाग येथील ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयात २५ खाटा आणि व्हेंटीलेटरची सोय करण्यात येणार आहे. याशिवाय कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत पुणे- सातारा महामार्गावरील एक हॉस्पिटल उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील कोरोनाग्रस्तांवर तालुक्यातच उपचार केले जाणार आहेत. नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळून आपल्या व आपल्या कुटंबाच्या आरोग्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले. खासगी डॉक्टरही मोफत सेवा देणार

कोरोनाच्या भयानक परिस्थितीत भोर शहरातील व तालुक्यातील खासगी डॉक्टरांनी आपल्या दवाखान्यातील पायाभूत सुविधा व मोफत आरोग्य सेवा द्यावी, असे आवाहन प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी केले. त्यास भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. प्रशासनाने अत्यावश्यक वेळी सूचना केल्यावर शहरातील डॉक्टक मोफत सेवा देणार असल्याचे भोर तालुका मडिकल प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशचे अध्यक्ष डॉ. अरुण बुरांडे यांनी सांगितले. Edited by : Nilesh Shende

