Alimony Case : पोटगी प्रकरणांत उत्पन्न लपविणे महागात; कौटुंबिक न्यायालयांची कठोर भूमिका

घटस्फोट, पोटगी, निर्वाहभत्ता किंवा मुलांच्या ताब्यासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पतीकडून उत्पन्नाची खरी माहिती न देण्याचे प्रकार वाढत आहेत.
पुणे - घटस्फोट, पोटगी, निर्वाहभत्ता किंवा मुलांच्या ताब्यासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पतीकडून उत्पन्नाची खरी माहिती न देण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशा वर्तनाचा फटका पतीला आता थेट न्यायालयात बसू लागला आहे.

