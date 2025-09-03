पुणे

Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीसाठी पोलिसांकडून वेळेचे काटेकोर नियोजन

गणेश विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून मानाचे गणपती आणि इतर काही महत्त्वाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून मानाचे गणपती आणि इतर काही महत्त्वाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बुधवारी (ता. ३) पत्रकार परिषदेत दिली.

