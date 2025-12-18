पुणे

Code of Conduct : आचारसंहितेबाबत आयुक्तांचा इशारा; उल्लंघन केल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास तत्काळ कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत,’ असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
पुणे - ‘महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झालेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी.

आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास तत्काळ कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत,’ असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी नियुक्ती केलेल्या अधिकाऱ्यांना बुधवारी दिले.

