Code of Conduct : आचारसंहितेबाबत आयुक्तांचा इशारा; उल्लंघन केल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

पुणे - ‘महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झालेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी. आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास तत्काळ कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत,’ असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी नियुक्ती केलेल्या अधिकाऱ्यांना बुधवारी दिले. .महापालिका निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. यावेळी निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा आयुक्तांनी बुधवारी घेतला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.बैठकीसाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, महापालिकेच्या निवडणूक विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी व विविध कक्षांचे प्रमुख होते..आयुक्त राम म्हणाले, ‘निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे निःपक्षपाती, पारदर्शक व कायद्याच्या चौकटीत पार पाडण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाच्या सर्व आदेशांचे काटेकोर पालन करावे. पुणे शहरातील अनधिकृत फलक, बॅनर्स, पोस्टर्स व अतिक्रमणांवर त्वरित कारवाई करून शहर स्वच्छ व नीटनेटके ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे..राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मतदान केंद्रांची पाहणी करून आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्या. विशेषतः दिव्यांग, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना मतदान सुलभ व्हावे, यासाठी मतदान केंद्रे शक्यतो तळमजल्यावर स्थापन करण्यास प्राधान्य द्या.’.महापालिका आयुक्त म्हणाले...दुबार मतदारांच्या नावांची काटेकोर तपासणी करा.उमेदवारांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत आवश्यक माहिती व नमुने वेळेत उपलब्ध द्या.निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कार्यालये तत्काळ कार्यान्वित करा.निवडणूक कामकाजासाठी लागणारी अत्यावश्यक स्टेशनरी, इतर साहित्य तत्काळ उपलब्ध द्या.कोणतीही अडचण किंवा समस्या उद्भवल्यास तत्काळ शहर निवडणूक अधिकारी, महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणा.निवडणूक निर्णय अधिकारी, साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी व विविध कक्षप्रमुखांनी समन्वय ठेवा.मतदार स्लिप वाटप योग्य पद्धतीने पार पाडण्याचे नियोजन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.