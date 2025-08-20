Manchar News : गणेशोत्सवाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास गय केली जाणार नाही; वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कंकाळ

मंचर - 'मंचर शहरातील गणेशोत्सवाला जुनी व चांगली परंपरा आहे. येथे विसर्जन मिरवणुकीत गुलाला ऐवजी फुलांची उधळण केली जाते. उत्सव गणेश मंडळ पदाधिकारी व नागरिकांनी शांततेत, आनंदात साजरा करावा. उत्सवाला कुणी गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची गय केली जाणार नाही.' असा इशारा मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिला..मंचर (ता. आंबेगाव) येथील शरद पवार सभागृहात गणेशोत्सवानिमित्त आयोजित शांतता समिती बैठकीत कंकाळ बोलत होते. यावेळी मंचर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी गोविंद जाधव, नायब तहसीलदार डॉ. सचिन जाधव, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील बडगुजर, सुरेश भोर, संजय थोरात, सुनिल बाणखेले, अल्लू इनामदार, प्रमोद बाणखेले, संदीप बाणखेले, कल्पेश बाणखेले उपस्थित होते..गोविंद जाधव म्हणाले, 'नगरपंचायतीकडून घरगुती व सर्वाजानिक गणेश मंडळांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.बैलगाडा घाटाजवळ कृत्रिम पाण्याचा तलाव तयार केला असून, तेथे गणेश मूर्तींचे विसर्जन करावे. शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे. घोडनदीच्या पात्रातील विसर्जनासाठी कळंब ग्रामपंचायतीला मदत केली जाईल.'.ग्रामपंचायतीच्या माजी सदस्य संगीता बाणखेले, मालती थोरात व नीलम टेमगिरे यांनी विसर्जन मिरवणुकीत बाहेरील महिला नृत्य पथकांचा सहभाग व आक्षेपार्ह हावभाव थांबवावेत अशी मागणी केली.गणेश मूतीची उंची, डी.जे.चा आवाज मर्यादित असावा, पारंपारिक वाद्यांचा वापर करावा. वाहतुकीस अडथळा होऊ नये म्हणून मंडप उभारताना काळजी घ्यावी..बंद सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे दुरुस्त करावेत.सामाजिक उपक्रम व शिस्तीत मिरवणूक काढणाऱ्या मंडळांना मंचर पोलीस ठाणे व नगरपंचायतीने बक्षीसे द्यावीत. आदी सूचना राजाराम बाणखेले, दत्ता गांजाळे, संजय मोरे, राजू इनामदार, जगदीश घिसे, गणेश खानदेशे, नितीन भालेराव, सुहास बाणखेले, धनेश मोरडे, संतोष मोरडे यांनी केल्या. पोलीस उपनिरीक्षक सुनील दणवे यांनी आभार व राजेश नलावडे यांनी सूत्रसंचालन केले..'गणेशोत्सवाच्या काळात मद्यपान करून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. आता मंचर पोलिस बदलले आहेत हे दाखवून दिले जाईल. शिस्त पाळणे प्रत्येकासाठी बंधनकारक आहे.'- सुनील बडगुजर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मंचर पोलीस ठाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.