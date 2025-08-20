पुणे

Manchar News : गणेशोत्सवाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास गय केली जाणार नाही; वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कंकाळ

मंचर शहरातील गणेशोत्सवाला जुनी व चांगली परंपरा आहे. येथे विसर्जन मिरवणुकीत गुलाला ऐवजी फुलांची उधळण केली जाते.
police Inspector shrikant Kankal
police Inspector shrikant Kankalsakal
डी. के. वळसे पाटील
मंचर - 'मंचर शहरातील गणेशोत्सवाला जुनी व चांगली परंपरा आहे. येथे विसर्जन मिरवणुकीत गुलाला ऐवजी फुलांची उधळण केली जाते. उत्सव गणेश मंडळ पदाधिकारी व नागरिकांनी शांततेत, आनंदात साजरा करावा. उत्सवाला कुणी गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची गय केली जाणार नाही.' असा इशारा मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिला.

crime
Warning
manchar
police inspector
Ganeshotsav

