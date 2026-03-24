Pune News: विद्यार्थीकेंद्री तरतुदींना झुकते माप मिळणार?; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा शुक्रवारी अर्थसंकल्प!

पुणे : विद्यार्थी अर्थसाहाय्य योजनांसाठी भरीव तरतूद करताना, विद्यार्थी विषयक सेवा आणि सुविधा, संशोधन आणि गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, अपुरे राहिलेले उपकेंद्रांचे बांधकाम यासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूद करण्याबरोबरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भरीव तरतूद करण्याचे आव्हान सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना पेलावे लागणार आहे. .दरम्यान, विद्यापीठाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थी आणि सेवक कल्याणकारी निधीचा आधार घेतला असून, त्याद्वारे अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्यावर भर दिला आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेची २०२६ मधील वार्षिक सभा येत्या शुक्रवारी (ता. २७) होणार आहे. विद्यापीठाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प मसुदा आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय शाखांची गरज लक्षात घेऊन, मान्यता दिलेले प्रस्ताव विचारार्थ आणि मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहेत. .विद्यापीठाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ५६६ कोटी रुपये जमेचा आणि तब्बल ६४८ कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात एकूण ८२ कोटी रुपयांची तूट दर्शविली असून, ही तूट २०२४-२५ या वर्षीच्या तुलनेत १७ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. गेल्यावर्षी विद्यापीठाने लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अर्थसाहाय्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले अर्थसाहाय्य योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज अर्थसाहाय्य योजना, स्वामी विवेकानंद अर्थसाहाय्य योजना या चार शिष्यवृत्तीमध्ये तब्बल एक कोटी ८५ लाख रुपयांनी वाढ केली. याशिवाय क्रांतिवीर बिरसा मुंडा आदिवासी अध्यासन, नाशिक आणि अहिल्यानगर उपकेंद्र इमारत बांधकाम, प्राणीगृह बांधकाम, विद्यार्थी विकास मंडळाच्या देखभाल व विकास, कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेसाठी तरतूद केली होती..विद्यार्थी कल्याण आणि सेवक कल्याण कार्यक्रमातील निधीत जमा असलेली रक्कम अशाच कामात वापरली आहे. ही पद्धत विद्यापीठाच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी आणि विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती बिनचूकपणे दाखविण्यासाठी जास्त योग्य आहे. विद्यार्थी आणि सेवक कल्याण कार्यक्रम निधीचा आधार घेत यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे, यंदा विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पातील तूट तुलनेने कमी दिसत आहे.- विनायक आंबेकर, सदस्य, अधिसभा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.'कल्याणकारी निधी'चा आधारविद्यापीठाचा अर्थसंकल्प मांडताना तो निधीवर आधारित मांडावा, अशी मागणी अधिसभेचे सदस्य विनायक आंबेकर यांनी २२ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या अधिसभेत केली होती. त्यानुसार २०२६-२७ या वर्षीचा अर्थसंकल्प निधीवर आधारित मांडला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १३४ प्रमाणे सर्वसाधारण (जनरल) निधी, वेतन निधी आणि ट्रस्ट निधी या तिन्ही फंडातील अधिक्याची रक्कम विद्यापीठ कायम विकास आणि कार्यक्रम निधीला वर्ग करीत. गेल्या अनेक वर्षात अशाप्रकारे विद्यार्थी कल्याण, सेवक कल्याण अशा कार्यक्रमातील निधीत जमा असलेली रक्कम यावर्षी पहिल्यांदाच विद्यार्थी कल्याण, सेवक कल्याण अशा कामात वापरली जात आहे..यंदाच्या अर्थसंकल्पातया असतील विशेष तरतुदीविद्यार्थी अर्थसाहाय्य योजनांसाठी भरीव तरतूदगुणवत्ता सुधार कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक तरतुदीत वाढकर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेंतर्गत दरवर्षीप्रमाणे तरतूदस्टार्टअप संबंधित उपक्रमांसाठी तरतुदीत वाढ.