Pune News: विद्यार्थ्याचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू; शिरूर तालुक्यातील घटना, आई-वडिलांचा आक्राेश, अर्धा शाळा अन् काय घडलं?

सकाळ वृत्तसेवा
न्हावरे : कोकडेवाडी (ता. शिरूर) येथे शेततळ्यात बुडून प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. ७) सांयकाळी घडली. या घटनेची नोंद न्हावरे पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.

