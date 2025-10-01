पुणे

Education News : विद्यार्थी सुरक्षेचे आदेश; पण पोर्टल ठप्प, माहिती भरण्यात अडथळे; मुख्याध्यापकांसमोर समस्यांचा पाढा

Maharashtra Schools : उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्व शाळांना माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही, 'सरल विद्यार्थी सुरक्षा' पोर्टल बंद असल्याने मुख्याध्यापकांपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
Maharashtra Schools

Maharashtra Schools

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना माहिती नोंदविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण, दुसरीकडे ‘सरल विद्यार्थी सुरक्षा’ पोर्टल बंद असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मग माहिती भरायची कशी? असा प्रश्‍न मुख्याध्‍यापकांना पडला आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
teacher
school bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com