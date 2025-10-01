Education News : विद्यार्थी सुरक्षेचे आदेश; पण पोर्टल ठप्प, माहिती भरण्यात अडथळे; मुख्याध्यापकांसमोर समस्यांचा पाढा

पिंपरी : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना माहिती नोंदविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण, दुसरीकडे ‘सरल विद्यार्थी सुरक्षा’ पोर्टल बंद असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मग माहिती भरायची कशी? असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे. .पुणे : कात्रज डेअरीच्या अध्यक्षपदी केशर पवार.शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी शासन निर्णय १३ मे, २०२५ नुसार शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षेप्रश्नी करण्यात आलेल्या १० उपाययोजनांची २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत माहिती उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आली. या प्रकरणी अतिरिक्त सरकारी वकील यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अवलोकन होण्यासाठी पत्र दिले होते. ].१९ सप्टेंबरच्या सुनावणीमध्ये अद्यापही बहुसंख्य शाळांमध्ये १३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच शाळांमध्ये समुपदेशकाची नियुक्ती करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षिततेशी संबंधित क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि शाळा सुरक्षा समितीचे मासिक अहवाल, जिल्हा व राज्य सुरक्षा समितीबाबत माहिती अप्राप्त असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर यांच्याशी संपर्क साधला; परंतु ते उपलब्ध झाले नाहीत..विद्यार्थी सुरक्षेच्या मुद्द्यांबाबत अर्ज भरण्यासाठी मुख्याध्यापक लॉग-इन करत आहेत. पण, विद्यार्थी सुरक्षा पोर्टल बंद असल्याने माहिती भरण्यास अडचणी येत आहेत. हा विषय अधिकारी आणि शासन स्तरावर गंभीरपणे घेतला गेला पाहिजे.- नीलेश गायकवाड, मुख्याध्यापक, जिजामाता माध्यमिक विद्यालय, भोसरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.