बारा वर्षीय विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या
वाणेवाडीत विद्यार्थ्याची गळफासाने आत्महत्या
पांगरी : बार्शी तालुक्यातील वाणेवाडी शिवारात बारा वर्षीय विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. ६) दुपारी एकच्या सुमारास उघडकीस आली. समर्थ नानासाहेब काळे (रा. कुसळंब, ता. बार्शी) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. याबाबत भारत साधू काळे (वय ५२ रा. घारगाव ता. परांडा) यांनी बार्शी तालुका पोलिसात दिलेल्या खबरमध्ये म्हटले आहे की, समर्थ हा कुसळंब येथील शाळेत सहावी इयत्तेत शिक्षण घेत होता. ६ फेब्रुवारी रोजी दुपारी एकच्या सुमारास वाणेवाडी गावच्या शिवारातील सुभाष सुब्राव लावंड यांच्या शेती गट नं.१६१/१ मधील कडुलिंबाच्या झाडाला काळ्या-पांढऱ्या रंगाच्या सुती दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तो आढळून आला. समर्थचे वडील नानासाहेब साधू काळे हे कुसळंब येथे हॉटेल व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. घटनेची नोंद पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पुढील तपास पोलिस करत आहेत.
