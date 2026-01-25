पुणे

Foreign Flower Farming: शिक्षणाबरोबरच परदेशी फूलशेती; चांदखेडच्या प्रथमेशने शोधला उत्पन्नाचा मार्ग, आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड!

use of Technology in floriculture by young farmer: प्रथमेश गायकवाडची परदेशी फुलशेतीतून आर्थिक प्रगतीची नवी दिशा
सकाळ वृत्तसेवा
सोमाटणे: आधुनिक तंत्रज्ञानाने परदेशी फूलशेती करून शिक्षणाबरोबर शेतीतून पैसा कमावण्याचा अनोखा मार्ग चांदखेड येथील प्रथमेश गायकवाड या शेतकऱ्याने शोधला. मावळातील शेतकऱ्यांच्या बरोबर आपले आईवडील हे मुख्य पीक भाताच्या उत्पन्नाबरोबर ऊस, धान्य, भाजीपाला कडधान्य, फुले आदींची शेती करत. ही पिके शेतकऱ्यांची फारशी आर्थिक प्रगती वाढवणारी ठरत नव्हती. शेतीच्या पिकातून फारसा नफा मिळत नव्हता. तो केवळ गरजा भागवण्यापुरता होता.

