Scholarship Exam : एनएमएमएस परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची जाहीर, निकाल लवकरच संकेतस्थळावर

NMMS final answer key : एनएमएमएस परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. कोणतेही निवेदन किंवा गुणपडताळणी स्वीकारली जाणार नाही. निकाल पुढील शिष्यवृत्ती योजना निर्णयासाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएस) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या ‘https://www.mscepune.in/’ आणि ‘https://2026.mscenmms.in/’ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

