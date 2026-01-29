Scholarship Exam : एनएमएमएस परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची जाहीर, निकाल लवकरच संकेतस्थळावर

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएस) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या ‘https://www.mscepune.in/’ आणि ‘https://2026.mscenmms.in/’ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..Financial Literacy Education : आता शाळेतच मिळणार पैशांचे धडे! इयत्ता ५ वी ते १० वीच्या अभ्यासक्रमात अर्थसाक्षरतेचा समावेश होणार?.या परीक्षेच्या मॅट आणि सॅट विषयाच्या पेपरच्या प्रश्नपत्रिकेतील कोणत्याही प्रश्नाबाबत किंवा पर्यायी उत्तराबाबत त्रुटी किंवा आक्षेप असल्यास त्याचे ऑनलाइन निवेदन १६ जानेवारीपर्यंत पाठविण्याची सूचना राज्य परीक्षा परिषदेने यापूर्वीच दिली होती. यासाठी दिलेल्या मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन निवेदनांवर विषयतज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. .या अंतिम उत्तरसूचीबाबत कोणतेही निवेदन किंवा आक्षेप स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच परीक्षेसाठी गुणपडताळणी केली जात नाही, याची मुख्याध्यापक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असे राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी स्पष्ट केले आहे. या अंतिम उत्तरसूचीनुसार राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेचा निकाल परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही ओक यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.