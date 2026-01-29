पुणे

AAC Fine Arts CET : एएसी फाइन आर्ट्स सीईटी प्रवेश नोंदणीला सुरुवात, १० एप्रिलला परीक्षा

Maharashtra AAC Fine Arts CET 2026 : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे महा एएसी (कला शिक्षण) २०२६ सीईटीसाठी रेखा-रंगकला, शिल्प, वस्त्र, मातकाम, धातुकला अभ्यासक्रमातील ऑनलाइन नोंदणी सुरू. अंतिम नोंदणी ३ मार्चपर्यंत; परीक्षा १० एप्रिल रोजी ऑनलाईन होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या एएसी (कला शिक्षण- फाइन आर्ट्स) मधील रेखा व रंगकला,  शिल्पकला, वस्त्रकला, मातकाम, अंतर्गत गृहसजावट, धातुकला, उपयोजित कला या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस सुरवात झाली आहे. ही नोंदणी तीन मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे.

