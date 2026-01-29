AAC Fine Arts CET : एएसी फाइन आर्ट्स सीईटी प्रवेश नोंदणीला सुरुवात, १० एप्रिलला परीक्षा

पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या एएसी (कला शिक्षण- फाइन आर्ट्स) मधील रेखा व रंगकला, शिल्पकला, वस्त्रकला, मातकाम, अंतर्गत गृहसजावट, धातुकला, उपयोजित कला या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस सुरवात झाली आहे. ही नोंदणी तीन मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे..सीईटी कक्षाने गेल्यावर्षी घेतलेल्या एससी सीईटी प्रवेश परीक्षेसाठी दोन हजार ७८९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या ‘www.mahacet.org’ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..या अभ्यासक्रमांसाठीची सीईटी परीक्षा राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर संगणकाधारित पद्धतीने ऑनलाईनद्वारे घेण्यात येते. सीईटी कक्षाने जाहीर केलेल्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार ‘महा एएसी -कला शिक्षण’ ही सीईटी परीक्षा १० एप्रिल रोजी होणार आहे..इन्फोबॉक्स गेल्या तीन वर्षात प्रवेश परीक्षेस नोंदणी केलेले विद्यार्थी :प्रवेश परीक्षा : २०२३-२४ : २०२४-२५ : २०२५-२६महा. एएसी- कला शिक्षण (फाइन आर्ट्स) - ३,४६० : ३,१८१ : २,७८९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.