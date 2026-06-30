NASA ISRO Visit : नासा, इस्रो भेटीसाठी विद्यार्थ्यांचा कल; १९ हजार २५४ मुलांनी दिली परीक्षा

पुणे - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून अंतराळ संशोधन संस्थांच्या भेटीच्या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी नोंदणीत सुमारे ४७ टक्के, तर प्रत्यक्ष लेखी परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गतवर्षी नासा आणि इस्रोला भेट देऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवामुळे या उपक्रमाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, २३ हजार ६६२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली, तर १९ हजार २५४ विद्यार्थ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील लेखी परीक्षा दिली आहे..नासा, इस्रोसह यावर्षी युरोपियन स्पेस सेंटरला भेट देण्यासाठीही २५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.सहावी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात लेखी परीक्षा शनिवारी (ता. २७) १५० केंद्रांवर घेण्यात आली. आंतरविद्यापीठीय खगोलविज्ञान आणि खगोलभौतिकीशास्त्र केंद्राने (आयुका) अभ्यासक्रम तयार केला होता. दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार असून, त्यानंतर मुलाखतीच्या आधारे अंतिम निवड केली जाणार आहे. याबाबत प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी झाली होती. या परीक्षेचा निकाल पुढील काही दिवसांतच जाहीर होईल.’.जाहीर केलेले संभाव्य वेळापत्रकदुसरी चाचणी - जुलैअखेर (ऑनलाइन)पहिल्या टप्प्यात यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जुलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत दुसरी चाचणी ऑनलाइन पद्धतीनेतिसरी चाचणी - १५ ऑगस्टपूर्वीयामध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेऊन अंतिम निवड यादी जाहीर होणार .वर्ष - विद्यार्थ्यांची नोंदणी - पहिल्या परीक्षेसाठी उपस्थित विद्यार्थी२०२५-२६ - १६,१२१ - १३,६७१२०२६-२७ - २३,६६२ - १९,२५४.‘आयुका’कडून या उपक्रमाची निवडप्रक्रिया राबविण्यात येते. या वेळी निवडप्रक्रियेच्या अभ्यासक्रमात गतवर्षीपेक्षा अधिक सुधारणा केली आहे, तसेच ‘आयुका’सोबतचा करार आता तीन वर्षांचा करण्यात आला आहे.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.