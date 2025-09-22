MPSC: ‘मॅट’नंतर विद्यार्थ्यांचा उच्च न्यायालयाकडे मोर्चा; एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या निकालातील त्रुटींवरून वाद

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) महाराष्ट्र नागरी सेवा (संयुक्त) परीक्षेतील एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या निकालातील त्रुटींवरून उद्भवलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाखल केलेला खटला रद्द झाल्यानंतर आता विद्यार्थी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत..आयोगातर्फे २९ डिसेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये राज्यसेवा परीक्षेचा समावेश होता. या जाहिरातीनंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय काढताच आयोगाने जाहिरातीत बदल करून ती पुन्हा प्रसिद्ध केली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये होणारी पूर्व परीक्षा तांत्रिक कारणांमुळे तीनवेळी पुढे ढकलण्यात आली. अखेर एक डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्व परीक्षा घेण्यात आली..या परीक्षेतील राज्यसेवा परीक्षेचा १२ मार्च २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाला. या निकालात खुला, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या प्रवर्गांसाठी एकच ‘कट ऑफ’ निश्चित करण्यात आली. या निकालावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. ‘सकाळ’ने याबाबत वार्तांकन केल्यानंतर आयोगाने २९ मार्च २०२५ रोजी सुधारित निकाल जाहीर केला. मात्र, त्यातही तांत्रिक चुका असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. त्यावर ‘मॅट’मध्ये चार वेळा सुनावणी झाली..मात्र, १७ सप्टेंबरला ‘मॅट’ने हा खटला रद्द ठरवत विद्यार्थ्यांना धक्का दिला. या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार केला आहे. याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘मॅट’मध्ये आम्हाला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही आता या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत..एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे, हे कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी अनेकदा स्पष्ट केले की, कोणतेही आरक्षण पूर्वलक्ष्यी लागू करणे असंवैधानिक ठरते. तरीही घटनात्मक आयोगाने संविधानातील तरतुदींचे पालन करण्याऐवजी त्यांचे उल्लंघन करणे योग्य नाही.- भारती पाटील, विद्यार्थी.CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच ‘परीक्षा’, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका.मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत आलो असताना, आम्हाला कळते आहे की, या संपूर्ण परीक्षेत अनेक शंका निर्माण करणाऱ्या बाबी आहेत. चुकीच्या गोष्टींना आम्ही विरोधच करू. जर गरज पडली, तर आम्ही पुन्हा परीक्षा द्यायलाही तयार आहोत. मात्र, आमच्यासारखे परिश्रम घेऊन यशस्वी ठरलेले उमेदवार अशा गोंधळात भरडले जात आहेत, हे अत्यंत दुःखद आहे. घटनात्मक आयोगाकडून अशा गंभीर चुका होणे अजिबात अपेक्षित नाही.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.