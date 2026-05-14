मेजर सुभेदार जीवन भोसले यांचा सेवापूर्ती सोहळा संपन्न

जीवन भोसले यांचा सत्कार
गौडगाव, ता. १४ ः सुभेदार जीवन विश्वंभर भोसले यांनी भारतीय सेनेतील २९ वर्षांची सन्मानपूर्वक सेवा बजावली. या सेवेदरम्यान जम्मू-काश्मीर, चायना, बांगलादेश व पश्चिम बंगाल या बॉर्डरवर त्यांची सेवा झाली. सेवानिवृत्तीनिमित्त ग्रामस्थांच्या वतीने मिरवणूक काढत त्यांचा सपत्नीक सन्मान केला. मराठी शाळेच्या प्रांगणात श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ अध्यक्ष विनायकराव (बप्पा) गरड, जि. प. सदस्य मदन दराडे सर, प. स. संजय आबासाहेब भड, सरपंच सारिका रमेश गोरे यांच्या हस्ते सत्कार केला. प्रस्ताविक भोसले सर तर सूत्रसंचालन दळवी मॅडम यांनी केले.

