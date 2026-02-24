Pune News : स्वीकृत नगरसेवकांसाठी नावे द्या; आयुक्तांचे पक्षनेत्यांना पत्र

पुणे - पुणे महापालिकेमध्ये उमेदवारी न मिळालेल्या नाराज राजकीय कार्यकर्त्यांना त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी त्यांचे डोळे स्वीकृत नगरसेवक पदाकडे लागलेले आहे. असे असताना आता महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिकेतील पक्षनेत्यांना या पदासाठी नावांची शिफारस करावी असे पत्र दिले आहे. त्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमधील इच्छुकांकडून जोरदार फिल्डींग लावली जात आहे. .पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांनी जोरदार प्रयत्न केले होते. पण तिकीट वाटपात अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला. काहींचा पक्षाने एबी फॉर्म दिलेले असताना त्यांची उमेदवारी नाकारली, काहींची उमेदवारी मंत्र्यांचे नातेवाईक म्हणून नाकारली.तर काही जणांचा पत्ता आयात केलेल्या उमेदवारांमुळे कट झालेला आहे. या नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यासाठी पक्षाच्या नेत्यांकडून स्वीकृत नगरसेवक पदाचे आश्वासन अनेक कार्यकर्त्यांना देण्यात आले आहे..स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. पुणे महापालिकेत १० स्वीकृत नगरसेवक असणार आहेत, त्यापैकी ७ जागा भाजपच्या वाट्याला आल्या आहेत. तर दोन जागा राष्ट्रवादीकडे तर एक जागा काँग्रेसकडे असणार आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु आहे..ही स्पर्धा कमी करण्यासाठी ज्या कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणुकीची उमेदवारी दिली होती व त्यांचा पराभव झाला आहे त्यांना स्वीकृत म्हणून संधी मिळणार नाही अशी भूमिका पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे. तरीही काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी अपवाद म्हणून पराभूत उमेदवाराला संधी देण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसकडे मोठी स्पर्धा आहे..एकीकडे या पदासाठी राजकीय घडामोडी सुरु झालेल्या असताना महापालिका आयुक्तांकडून महापालिकेतील सर्व पक्ष नेत्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नावांची शिफारस करावी असे पत्र देण्यात आले आहे. ही नावे ९ मार्च रोजी सकाळी ११ ते २ या वेळेत महापालिका आयुक्तांकडे सादर करावी लागणार आहेत. त्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत शिफारस केलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.