Pune News: रुग्णांच्या जिवाशी खेळ, निकृष्ट औषधे वितरित; थेरगाव रुग्णालयातील प्रकार, तब्बल १६ हजार गोळ्यांची बॅच परत, चौकशीचे आदेश!

Government hospital drug quality inspection case: थेरगाव रुग्णालयात निकृष्ट औषधांचा प्रकार, १६ हजार गोळ्यांची बॅच परत
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-संदीप सोनार

काळेवाडी : नवीन थेरगाव महापालिका रुग्णालयात ज्येष्ठ नागरिकांना निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचे वाटप होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. रुग्णाच्या नातेवाइकाने ते निदर्शनास आणून दिल्यावर त्या गोळ्या नजरचुकीने देण्यात आल्याची सारवासारव रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात आली, तसेच संपूर्ण १६ हजार ४०० गोळ्यांची बॅच महापालिकेच्या भांडार विभागाला परत पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले.

