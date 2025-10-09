पुणे

Pune News : रस्तेदुरुस्तीतील साहित्याचा दर्जा निकृष्ट, कोथरूडमध्ये खडीवरून दुचाकी घसरून दोन तरुणी जखमी; डांबरीकरण उखडले

Kothrud Roads : कोथरूडमधील परमहंसनगर चौकात निकृष्ट डांबरीकरणामुळे रस्त्यावर पसरलेल्या खडीवरून दुचाकी घसरून दोन तरुणी जखमी झाल्या असून, नागरिकांनी या हलगर्जीपणाबद्दल महापालिका आणि ठेकेदारांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोथरूड : कोथरूड परिसरातील परमहंसनगर चौकात बसथांब्यासमोर डांबरीकरण करण्यात आले होते. त्यासाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याने डांबर, खडी रस्त्यावर पसरली आहे. या खडीवरून दुचाकी घसरून दोन तरुणी जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. महापालिकेच्या या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.

