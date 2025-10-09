Pune News : रस्तेदुरुस्तीतील साहित्याचा दर्जा निकृष्ट, कोथरूडमध्ये खडीवरून दुचाकी घसरून दोन तरुणी जखमी; डांबरीकरण उखडले

कोथरूड : कोथरूड परिसरातील परमहंसनगर चौकात बसथांब्यासमोर डांबरीकरण करण्यात आले होते. त्यासाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याने डांबर, खडी रस्त्यावर पसरली आहे. या खडीवरून दुचाकी घसरून दोन तरुणी जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. महापालिकेच्या या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे..शहर परिसरातील खड्डे आणि रस्ता दुरुस्तीची कामे महापालिकेच्या पथविभागाकडून केले जाते. या कामांचा दर्जा चांगला असावा, अशी प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा असते. मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही. डांबरीकरण केलेला रस्ता किंवा रस्त्यावरील खड्ड्याची दुरुस्ती केल्यावर अवघ्या काही दिवसांत परिस्थिती पूर्ववत होत असल्याने प्रामाणिकपणे कर भरत असलेल्या करदात्याच्या पैशाचा हा अपव्य होत आहे..PCMC News : अतिक्रमणे, बेशिस्त चालकांमुळे कोंडीचा मनस्ताप, भोसरीतील सेवारस्त्यांवरील स्थिती; डोकेदुखीत वाढ, समस्या दूर करण्याची मागणी.स्थानिक रहिवासी ॲड. अमोल काळे म्हणाले की, खड्डे दुरुस्तीसाठी ठेकेदाराला निविदा काढून काम दिले जाते. या कामावर मोठा पैसा खर्च केला जातो. ठेकेदाराने ठरलेल्या करारानुसार गुणवत्तापूर्ण कामे करणे अपेक्षित असते. परंतु, खड्डे दुरुस्ती आणि रस्ता डांबरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. संबंधित ठेकेदारावर कठोर कायदेशीर कारवाई होणे गरज आहे..महापालिकेने नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. निविदेचे पैसे घेऊन कामे झाल्याचे दाखवत काहीच काम केले जात नाही आणि जे केले जाते ते निकृष्ट दर्जाचे आहे. यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर नागरी सुनावण्या होऊन महापालिकेने विविध कामांसाठी केलेल्या खर्चाचा व कामाचा तपशील जनतेपुढे मांडावा. यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.