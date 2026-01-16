पुणे

Naval Kishore Ram : पुण्यात बोगस मतदान रोखण्यात यश

पुणे शहरात आज किरकोळ घटना वगळता सर्वत्र शांततेत मतदान पार पडले. शहरात ४ हजार ११ ईव्हीएमचा वापर केला होता.
naval kishor ram

naval kishor ram

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे शहरात आज किरकोळ घटना वगळता सर्वत्र शांततेत मतदान पार पडले. शहरात ४ हजार ११ ईव्हीएमचा वापर केला होता. मशिन खराब होण्याचे प्रमाण हे साधारणतः दोन टक्क्यांपर्यंत असते. पण, पुण्यात हे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे.

Loading content, please wait...
Voting
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.