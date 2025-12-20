पुणे

Milk Business : बोरी बुद्रुक येथील शेतकऱ्याचे दूध व्यवसायात यश; कुटुंबाची मोलाची साथ

रखमा जाधव यांनी वीस वर्षांपूर्वी एका गायीच्या आधारे सुरू केलेल्या दूध व्यवसायात आज प्रगती करीत यश संपादन केले आहे.
rakhma jadhav with family

rakhma jadhav with family

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळेफाटा - बोरी बुद्रुक (ता. जुन्नर) येथील रखमा बाळू जाधव यांनी वीस वर्षांपूर्वी एका गायीच्या आधारे सुरू केलेल्या दूध व्यवसायात आज प्रगती करीत यश संपादन केले आहे. रखमा यांनी दहावीची परीक्षा दिल्यानंतर पुढे शेती करण्याचे ठरवले. पंरतु फक्त शेती न करता जोडधंदा म्हणून दुध व्यवसायही सुरू केला. त्यावेळी पंधरा हजार रूपयांची एक जर्सी गाय त्यांनी खरेदी केली.

Loading content, please wait...
Farmer
Business
Cow
Milk production
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com