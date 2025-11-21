Pune Encroachment : जंगली महाराज रस्ता, गोखले रस्त्यावर अचानक अतिक्रमण कारवाई

पुणे - महापालिकेने आज अचानक जंगली महाराज रस्ता आणि गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावर अचानक कारवाई करून ५० पेक्षा जास्त दुकाने, हॉटेलचे शेड, पथारीवर कारवाई केली. महापालिकेने संध्याकाळी या कारवाईची कोणालाही कुणकुण लागू न देता कारवाई केल्याने व्यावसायिकांची चांगलीच गडबड झाली..जंगली महाराज रस्ता, गोखले रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांतर्गत नव्याने पदपथ तयार करण्यात आले आहेत. मात्र अनेक व्यावसायिकांनी पदपथांवर, साइड मार्जिनमध्ये आणि फ्रंट मार्जिनमध्ये शेड उभारून व्यवसाय सुरू केला होता. त्यामुळे नागरिकांना पदपथावरून चालणे कठीण बनले होते आणि यासंदर्भात तक्रारी सातत्याने येत होत्या..महापालिकेच्या पथकाकडून या दोन्ही रस्त्यांवर अनेकदा कारवाई केली जाते. पण कारवाईच्या पूर्वी महापालिकेचेच कर्मचारी त्याची टीप व्यावसायिकांना देत असल्याने कारवाई व्यवस्थित होत नसे. तसेच पथक पुढे निघून गेल्यानंतर मागे पुन्हा अतिक्रमणे रस्त्यावर थाटली जात आहेत.आजच्या कारवाईत अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी स्वतः लक्ष घालून ते रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे व्यावसायिकांना पूर्वकल्पना न मिळाल्याने महापालिकेच्या पथकाने हॉटेलचे फ्रंट मार्जीनमधील शेड, ताडपत्री, अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्यात आले..रस्त्यावर ठेवलेले फ्रीज, स्टॉल, स्टॅन्डी, टेबल, खुर्च्या यांसारखे साहित्य जप्त करण्यात आले. काही व्यावसायिकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मोठ्या प्रमाणात तैनात असलेल्या पोलीस बंदोबस्तामुळे कारवाई सुरळीतपणे पूर्ण झाली.उपायुक्त सोमनाथ बनकर, उपायुक्त रमेश शेलार आणि क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी कारवाईवेळी उपस्थित होते..खबऱ्यांचाही केला बंदोबस्तअतिक्रमण विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक संबंध असल्याने शहराच्या कोणत्याही भागात कारवाई करण्यापूर्वी त्याची माहिती तेथील अनधिकृत व्यावसायिकांना मिळते. पण आजची कारवाई करताना कर्मचाऱ्यांना महापालिका भवनात बोलविण्यात आले. कारवाई कुठे केली जाणार याबाबत गुप्तता बाळगल्याने माहिती बाहेर गेली नाही आणि जोरदार कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.