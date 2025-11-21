पुणे

Pune Encroachment : जंगली महाराज रस्ता, गोखले रस्त्यावर अचानक अतिक्रमण कारवाई

महापालिकेने जंगली महाराज रस्ता आणि गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावर अचानक कारवाई करून ५० पेक्षा जास्त दुकाने, हॉटेलचे शेड, पथारीवर कारवाई केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिकेने आज अचानक जंगली महाराज रस्ता आणि गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावर अचानक कारवाई करून ५० पेक्षा जास्त दुकाने, हॉटेलचे शेड, पथारीवर कारवाई केली. महापालिकेने संध्याकाळी या कारवाईची कोणालाही कुणकुण लागू न देता कारवाई केल्याने व्यावसायिकांची चांगलीच गडबड झाली.

