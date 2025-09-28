Junnar Flood : पिंपळगाव जोगा धरणातून पाण्याचा विसर्ग; लाखोचे नुकसान, नागरिकांची नाराजी

ओतूर : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोगा धरणांमधून रविवारी पहाटे ३.३० वाजे दरम्यान अचानक पुष्पावती नदी दोन ते अडीच हजार क्युसेसने पाणी सोडल्याने नदिवरील मोटारी आणि नदी लगतच्या शेतीचे व शेतातील पिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून गोठ्यात पाणी शिरल्याने एक गाय जागीच ठार झाली आहे.त्यामुळे कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या गलथान कारभारा बाबत नागरीकांकडुन नाराजी व्यक्त केली जात आहे..रविवारी पहाटे अचानक पुष्पावती नदी पात्रात पिंपळगाव जोगा धरणातून पाण्याचा विसर्ग करणार्या कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या गलथान कारभारा बाबत नागरीकांकडुन नाराजी व्यक्त केली जात असून पुणे जिल्ह्यात सर्वत्र पावसाचा इशारा देण्यात आला होता तर कुकडी पाटबंधारे विभागाने आधी पासूनच धरणातील पाणी सोडायला हवे होते जेणेकरून पाऊस जास्त झाल्याने अचानक नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडायची गरज पडली नसती..पिंपळगाव जोगा धरणातून पुष्षावती नदीत मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने काही भागात नदी पात्रा पासून शंभर ते दीडशे फुट बाजूला पाणी शेतामधी व इतर भागात शिरले.पिंपळगाव जोगा येथे स्मशानभूमी पाण्यात बुडाली असून येथील महादेव मंदिरात जवळील बबन दमोदर हांडे यांच्या गोठ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने गोठ्यातील तीन गायांपैकी एक गाय जागीच ठार झाली तर इतर दोन गायी वाचवण्यात स्थानिकाना यश आले.तसेच याच परिसरात दिलीप सुकाळे यांची मॅक्झिमो मालवाहतुक करणारी गाडी ही पाण्यात बुडाली आहे..तर पिंपळगाव जोगा येथीली बळीराम लक्ष्मण हांडे यांची कांद्याने भरलेली कांदा चाळ पाण्यात बुडाली आहे.तसेच कित्येक शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंप,पाईप व मोटारीचे केबीन बॉक्स ही वाहुन गेल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.तसेच आहील्यानगर कल्याण मार्गा व पिंपळगाव जोगा गावठाण यांना जोडणाऱ्या मार्गावरील पुष्पावती नदीवरील पुल पाण्याखाली गेला असल्याने पिंपळगाव जोगा,भोईरवाडी,सागनोरे,कोल्हे वाडी,खिरेश्वर या गावांचा संपर्क तुटला आहे.तसेच नदीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने उदापूर येथील ग्रामदैवत श्री काळभैरवनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावरील पुलही पाण्याखाली बुडाला असल्याने या परिसरात वाहतूक व जनजीवन विस्कळित झाले आहे..पिंपळगाव जोगा धरणातून पुष्षावती नदीत अचानक मोठ्या पाण्याचा विसर्ग सुरू केल्यामुळे पिंपळगाव जोगा,डिंगोरे,उदापूर,नेतवड या गावातीलनदी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या मोटारी बुडाल्या असून कित्येकाचे मोटारीचे पाईप व फुटबॉल वाहुन गेले आहे.तसेच पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्यामुळे नदी लगतच्या शेतांचे ही मोठे नुकसान झाले आहे.तसेच शेतातील सोयाबीन,भात, टोमॅटो,काकडी,कोबी, फ्लॉवर,धना,मेथी व इतर सर्वच पिके धोक्यात आली आहे..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.पिंपळगाव जोगा येथील शेतकरी नवनाथ सुकाळे म्हणाले की पिंपळगाव जोगा धरणातून आधीच पाण्याचा विसर्ग सुरू ठेवायला लागतो होता याबाबत धरण प्रशासनाला आम्ही तोंडी विनंती करत होतो.मात्र त्यांनी लक्ष दिले नाही.रविवारी पहाटे अचानक पुष्पावती नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने एका गाईचा जीव तर गेलाच मात्र शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले.माझी नवी मोटार पिंपावर तराफा करून ठेवलेली होती या पुरातन ती वाहुन गेली.आम्ही उदापूर पर्यंत मोटार किंवा तराफा दिसतो का पहात आहे.इतर शेतकऱ्यांच्या मोटारी,पाईप, केबीन बॉक्स सर्वच वाहुन गेले आहे,तसेच उभी पिके भुईसपाट झाली असून शेतीचे ही नुकसान झाले आहे.माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले व बबन तांबे म्हणाले पिंपळगाव जोगा धरण ९० टक्के पेक्षा जास्त भरलेले असल्याने अतीवृष्टीचा इशारा मिळाल्यावर धरण प्रशासनाने लगेच धरणातून नदी पात्रात पाणी सोडायला लागत होते.कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या नियोजन शुन्य कारभारा मुळे काही भागात नदी लगत शंभर ते दिडशे फुटा पेक्षा जास्त शेतात पाणी शिरले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.कारण रात्री पाऊस वाढल्यावर अचानक मोठ्या प्रमाणात नदीत पाणी सोडल्याने नदी किनारी असलेल्या उभी पिके तर बुडालीच मात्र मोटारी,पाईप,केबीन बॉक्स वाहुन गेले,शेतीची नुकसान झाली.काढणीला आलेली पिके भुईसपाट झाली.यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून सरकारने त्वरीत पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.