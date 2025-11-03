Junnar News : खासगी काट्यावर ऊसाचे वजन करण्यास हरकत राहणार नाही; सत्यशील शेरकर

जुन्नर - गळीत हंगामात दररोज आठ हजार मेट्रिक टनाहून अधिक उसाचे गाळप व ऊस तोडणी वेळेवर होणार आहे. उसाच्या वजनाची शंका असल्यास खासगी वजन काट्यावर ऊस वाहनाचे वजन करण्यास कारखान्याची कोणतीही हरकत राहणार नाही. असे प्रतिपादन श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी ४० व्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभ प्रसंगी बोलताना केले. .गळीत हंगामाच्या शुभारंभ खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या हस्ते व आमदार शरद सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, आशाताई बुचके, सभापती संजय काळे, माऊली खंडागळे व विविध संस्थांचे पदाधिकारी,सभासद, ऊस उत्पादक यांचे उपस्थितीत सोमवार ता. ०३ रोजी संपन्न झाला.कार्यकारी संचालक भास्कर घुले यांनी स्वागत केले. तसेच कारखान्याचे आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण कामाबाबत सविस्तर माहिती दिली..शेरकर म्हणाले, केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये वाढ केली. साखरेच्या एमएसपीमध्ये मात्र मागील सहा वर्षापासून वाढ केली नाही. इथेनॉलचे दरात वाढ केली नाही, उत्पादीत वीज युनिटची किंमत वाढविली नाही, ऊस तोडणी दरातमध्ये ३४ टक्के वाढ केली. यामुळे कारखान्यांना एफआरपी देणेसाठी आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.स्पर्धेत टिकून राहणेसाठी आर्थिक उपलब्धता करुन शेतकऱ्यांना भाव द्यावा लागत आहे. आधुनिकीकरण व विस्तारीकरणासाठी बँकाकडून कर्ज घेतले असल्याने जास्तीत जास्त ऊस उत्पादन घेवून गाळपासाठी पुरवठा करावा म्हणजे येत्या २ ते ३ वर्षात संपूर्ण कर्जाची परतफेड करणे शक्य होईल..गळीत हंगाम २४-२५ मध्ये गाळपास आलेल्या ऊसाला ३२५५ रुपये उच्चांकी भाव दिला आहे. कामगारांना १७ टक्के बोनस व देय रकमा दिल्या आहेत तसेच १० टक्के प्रमाणे वेतन वाढ लागू करत आहोत असे शेरकर यांनी सांगितले.कार्यक्षेत्रात २२ हजार एकर ऊस उपलब्ध आहे. १२ लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उदिष्ठ आहे.जानेवारी २६ पासून आपण सभासदांना फोटोसह स्मार्टकार्ड देण्यात येणार आहे. सभासदांनी के.वाय.सी. करुन घ्यावी म्हणजे स्मार्ट कार्ड तयार करणे व वितरण करणे सोईचे होईल असे आवाहन शेरकर यांनी केले..यावेळी कृषीरत्न अनिलतात्या मेहेर यांची भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या केंद्रीय सल्लागार समितीवर नियुक्ती तसेच पुणे शहर व पुणे जिल्ह्यातील संस्थाचालक शिक्षण मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल कारखान्याचे वतीने सत्कार करण्यात आला.आमदार शरद सोनवणे यांनी करखान्याचा प्रगतीचा आढावा घेऊन कारखान्यास नेहमीच माझे सहकार्य राहील असे सांगितले. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मानव विबट संघर्ष बाबत उपाय योजनाची माहिती दिली तसेच ऊस हे एकमेव हमीभाव देणार पिक असल्याने शेतकऱ्यांना कारखान्याकडून मोठ्या अपेक्षा राहणार आहेत..सुरवातीला मान्यवरांच्या हस्ते गव्हाणीचे पुजन करुन मोळी टाकण्यात आली. माऊली खंडागळे, आशाताई बुचके, संजय काळे, बाळासाहेब दांगट यांची भाषणे झाली. उपाध्यक्ष अशोक घोलप यांनी आभार मानले. सुत्र संचालन सुहास शेटे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.