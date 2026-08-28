पुणे

Sugar Rates: ६४०० रुपयांवर गेलेली साखर अचानक ४८०० वर! नेमकं आठवडाभरात काय घडलं?

Sugar Prices Crash From 6400 To 4800 Rupees In Just One Week: कृत्रिम दरवाढीचा फुगा फुटला; केंद्र, साखरसंघ व शेतकरी संघटनांच्या हस्तक्षेपानंतर साखरेचे भाव पुन्हा वास्तव पातळीवर, तुटवडा नसल्याचे चित्र स्पष्ट
Sugar Prices Drop By 1500 Rupees In One Week From Record 6400 As Government Steps Curb Hoarding And Ensure Supply

Sugar Prices Drop By 1500 Rupees In One Week From Record 6400 As Government Steps Curb Hoarding And Ensure Supply

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-संतोष शेंडकर

सोमेश्वरनगर : साखरेच्या दरावर आलेली कृत्रिम सूज एकाच आठवड्यात ओसरली आहे. ६४०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचलेले दर सुमारे १५०० रुपयांनी घसरले आहेत. कारखान्यांना गुरुवारी (ता. २७) साखरेचा ४८०० ते ५००० रुपये प्रतिक्विंटल असा रास्त दर मिळाला. यामुळे साखरेचा तुटवडा नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

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