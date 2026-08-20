पुणे

हेड साखर साठ्याचे नियम कठोर

हेड साखर साठ्याचे नियम कठोर
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.२० ः देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर प्रतिकिलोला साठ रुपयांवर गेल्यामुळे केंद्र सरकारने साठेबाजीसंबंधीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. कच्चा माल म्हणून साखरेचा वापर करण्यासह इतर सर्व कामांसाठी घाऊक व्यापारी आणि साठाकर्त्यांना दहा मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर पंधरा दिवसांपेक्षा अधिककाळ स्वत:कडे ठेवता येणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा एक महिना इतकी होती. साखर साठ्याच्या बाबतचा हा निर्णय  १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू असेल. 
देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढावा तसेच आगामी सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना माफक दरात साखर उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक वापरकर्त्यांना देखील साठ्याचा वरील नियम लागू राहणार आहे. औद्योगिक वापरकर्त्यांमध्ये शीतपेय निर्माते, चॉकलेट-मिठाई उत्पादक आणि फळ प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश होतो.

गुळही महागला
मागील काही दिवसांत साखरेचे दर ६० रुपयांच्या वर गेले आहेत. ब्रॅंडेड साखरेचा विचार केला तर हे दर शंभर रुपयांच्या आसपास पोहोचल्याचे दिसते. दुसरीकडे गुळाचे दरही भडकले आहेत. गुळाचे किलोचे दर शंभर रुपयांवर पोहोचले आहेत. साखर उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून वापराच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.

यांना नियम
लागू नाही
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- केंद्रशासित प्रदेश
- स्थानिक संस्था

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