Someshwarnagar News : साखरनिर्मितीच्या तंत्राने भारावली ऊसतोड मजुरांची मुले; १८२ जणांचा गौरव

सोमेश्वरनगर - सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या 'कोपीवरची शाळा' उपक्रमातील मुलांनी साखरनिर्मितीचे तंत्र प्रत्यक्ष अनुभवत हंगामाची सांगता केली. यावेळी १८२ मुलांनी शैक्षणिक प्रगती साधल्याबद्दल त्यांना संचालक मंडळाच्या हस्ते प्रगतिपुस्तके देऊन गौरविण्यात आले..कारखान्याच्या वतीने ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी हा उपक्रम राबविला जातो. यंदाच्या हंगामात ४८६ मुलांची नोंद झाली होती. त्यापैकी ६ ते १४ वयोगटातील २३८ मुलांची शैक्षणिक क्षमता तपासण्यात आली. हंगामअखेर झालेल्या चाचणीत १८२ मुलांच्या शैक्षणिक स्तरात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले..या यशस्वी मुलांचा सत्कार माजी अध्यक्ष राजवर्धन शिंदे, संचालक सुनील भगत व कार्यकारी संचालक सुनील भगत यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी अभिजित काकडे, किसन तांबे, ऋषिकेश गायकवाड, अनंत तांबे, प्रदीप काकडे उपस्थित होते.उपाध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी मुलांना कारखान्यातील गव्हाणीपासून ते साखर गोदामापर्यंतची सर्व प्रक्रिया समजावून सांगितली. आपल्या पालकांनी कष्टातून तोडलेला ऊस साखरेत कसा रूपांतरित होतो, हे पाहून मुले भारावून गेली होती..संगणक हाताळण्याचा घेतला आनंदगावाकडे परतण्यापूर्वी या मुलांनी करंजेपूल येथील समर्थ कॉम्प्युटर सेंटरमध्ये संगणक हाताळण्याचा आनंद घेतला. तसेच 'रागणी फाउंडेशन'तर्फे ऊसतोड मजूर महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात आले, तर वाणेवाडीच्या 'साद संवाद' ग्रुपने कपड्यांचे वाटप करून मजुरांना निरोप दिला.