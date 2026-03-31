Someshwarnagar News : साखरनिर्मितीच्या तंत्राने भारावली ऊसतोड मजुरांची मुले; १८२ जणांचा गौरव

सोमेश्वर कारखान्याच्या ‘कोपीवरची शाळा’ उपक्रमाची सांगता.
sugarcane cutting labour childrens

सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर - सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या ‘कोपीवरची शाळा’ उपक्रमातील मुलांनी साखरनिर्मितीचे तंत्र प्रत्यक्ष अनुभवत हंगामाची सांगता केली. यावेळी १८२ मुलांनी शैक्षणिक प्रगती साधल्याबद्दल त्यांना संचालक मंडळाच्या हस्ते प्रगतिपुस्तके देऊन गौरविण्यात आले.

Related Stories

No stories found.