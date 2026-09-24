Sugarcane Crushing Season : १५ ऑक्टोबरपासूनचा गाळप हंगामाचा निर्णय रद्द करावा; विविध संघटनांची साखर आयुक्तांकडे मागणी

पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय रद्द करून ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर ७ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विविध शेतकरी आणि ऊस उत्पादक संघटनांनी केली आहे..पाऊस कमी झाल्याने यंदा उसाची अपेक्षित वाढ झालेली नसताना अपरिपक्व ऊस गाळल्यास साखर उतारा आणि उत्पादन घटून शेतकरी तसेच कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, असा दावा संघटनांनी केला आहे. संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी (ता. २५) साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांना निवेदन दिले..यावेळी डॉ. जालंदर पाटील, भगवान काटे, शिवाजी माने, सावकार मादनाईक, वैभव कांबळे, जनार्दन पाटील उपस्थित होते. मागण्यांवर ७ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास ८ ऑक्टोबरला मोर्चा काढून साखर आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला. कारखान्यांची दैनंदिन गाळप क्षमता वाढल्यामुळे हंगाम ९० ते १०० दिवसांत पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे कारखाने नोव्हेंबरमध्येच सुरू करावेत, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे..प्रमुख मागण्या- ऊस गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा- साखरेची किमान विक्री किंमत ५५ रुपये प्रतिकिलो करावी- घरगुती साखर ग्राहकांना ६० रुपयांपर्यंत उपलब्ध करून द्यावी- कारखान्यांनी इतर महसुलातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा हिशेब द्यावा- थकीत एफआरपी व्याजासह तातडीने द्यावी- वजनकाट्यांची अचानक तपासणी करण्याचे अधिकार भरारी पथकांना द्यावेत- औद्योगिक, मिठाई आणि रासायनिक वापरासाठीच्या साखरेचे दर स्वतंत्र ठेवावेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.