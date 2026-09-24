पुणे

Sugarcane Crushing Season : १५ ऑक्टोबरपासूनचा गाळप हंगामाचा निर्णय रद्द करावा; विविध संघटनांची साखर आयुक्तांकडे मागणी

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी केला विरोध.
Sugarcane crushing season

Sugarcane crushing season

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय रद्द करून ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर ७ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विविध शेतकरी आणि ऊस उत्पादक संघटनांनी केली आहे.

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