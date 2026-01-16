ऊस दरासाठी रास्ता रोको आंदोलन केलेल्या शेतकऱ्यांवर सांगोला पोलिसात गुन्हा दाखल
ऊसदरासाठी आंदोलन; शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल
प्रतिटन तीन हजारांची मागणी; जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका
सकाळ वृत्तसेवा
महूद, ता. १६ : धाराशिव साखर कारखाना संचलित सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना, युनिट क्रमांक चार (वाकी- शिवणे) येथे उसाला प्रतिटन तीन हजार रुपये दर द्यावा, या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी उसाला प्रतिटन तीन हजार रुपये व त्यापेक्षा अधिक दर जाहीर केला असताना, संबंधित कारखान्याकडून सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना केवळ २८०० रुपये दर दिला जात होता. या अन्यायाविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवा सेनेचे सुभाष भोसले, शंकर मेटकरी व सचिन सुरवसे यांनी ५ जानेवारीपासून उपोषण सुरू केले होते. मात्र, कारखाना प्रशासनाने याची दखल न घेतल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले.
यानंतर गुरुवारी (ता. ८) कारखान्याच्या कार्यस्थळासमोर सांगोला- महूद मार्गावर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे वाकी (शिवणे) येथे सुमारे २५ मिनिटे वाहतूक ठप्प झाली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू केला होता. आंदोलकांना नोटीस देऊन रास्ता रोकोस परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही सकाळी ११.१० ते ११.३५ या वेळेत घोषणाबाजी करत रास्ता रोको केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्याचे गोपनीय अंमलदार अमोल वाडकर यांच्या तक्रारीवरून ४५ नामनिर्देशित व १० ते १५ अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सांगोला पोलिस करीत आहेत.
---
चौकट
‘दाद मागितल्याने गुन्हा दाखल’
जिल्ह्यात सर्वत्र उसाला प्रतिटन तीन हजार रुपये दर मिळत असताना, सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखान्याकडून कमी दर देण्यात येत होता. शिवाय मागील हंगामातील प्रतिटन शंभर रुपये अद्याप थकीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने रास्ता रोको करावा लागल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवल्यामुळेच गुन्हा दाखल झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
