DCM Sunetra Pawar : कमी पर्जन्यमानामुळे उसाच्या उत्पादनात १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता

माळेगाव - माळेगाव कारखान्याचा ७० व्या ( २०२६ -२७ ) ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते झाला. यंदाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, कारखान्याने १२ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे उसाच्या उत्पादनात १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता श्रीमती पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली..माळेगाव (ता.बारामती) सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगामाचा शुभारंभ आज कारखान्याच्या अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उपाध्यक्ष नितीन शेंडे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी आगामी गळीत हंगामाचा आढावा घेताना श्रीमती पवार बोलत होत्या. माळेगाव कारखान्याने सभासदांना गतवर्षी गाळप झालेल्या उसापोटी प्रतिटन ३६५० रुपये अंतिम ऊस दर जाहीर केला आहे..तसेच गेटकेनधारकांना प्रतिटन ३५०० रुपये दर देण्यात येणार आहे. त्यापैकी सभासदांना ३५०० रुपये प्रतिटन याआगोदरच अदा करण्यात आले असून, उर्वरित १५० रुपये प्रतिटन दिवाळीला दिले जाणार आहेत. तसेच गेटकेनधारकांनाही ३४०० पैकी उर्वरित शंभर रुपये सणाला दिले जाणार आहेत.ऊस उत्पादक सभासद, व्यवस्थापन, तोडणी व वाहतूकदार, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या योगदानातून कारखान्याने ऊस दराची उच्चांकी परंपरा कायम ठेवली जाईल, अशी ग्वाही यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी दिली. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून समाज परिवर्तनाचे ध्येय ठेवून कारखान्याने साखर उद्योगाबरोबरच उपपदार्थ निर्मितीच्या क्षेत्रातही यशस्वी वाटचाल केली आहे..त्याचाच एक भाग म्हणून माळेगाव उभारत असलेला महत्वाकांक्षी सीबीजी प्रकल्प पाहीले जाते. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ऊस दरात नक्कीच वाढ होणार आहे. सन २०२६-२७ च्या हंगामासाठी कारखान्यातील अंतर्गत कामे पूर्ण झाली असून, गळीत हंगामाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे, असे श्रीमती पवार यांनी सांगीतले..स्वच्छतेसाठी ४० लाखांची रोड स्वीपिंग मशीन -माळेगाव कारखाना परिसरातील स्वच्छता अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुमारे ४० लाख रुपये किमतीची रोड स्वीपिंग मशीन आज उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या प्रयत्नांतून आणि वहिनींच्या मार्गदर्शनाखाली एन्व्हायर्नमेंटल फोरम ऑफ इंडिया, धो.आ.सातव कारभारी फाउंडेशन, महालक्ष्मी उद्योगसमूह, आयआयएफएल आणि आयकेआर फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमान ही मशीन माळेगाव कारखाना प्रशासनाला देण्यात आली आहे, अशी माहिती नितीन शेंडे यांनी दिली..यावेळी माजी अध्यक्ष केशवराव जगताप, विश्वासराव देवकाते, किरण तावरे, अविनाश गोफणे, ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे, संचालिका संगीता कोकरे, शिवराज जाधव, राजेंद्र बुरुंगले, तानाजी कोकरे, योगेश जगताप, स्वप्नील जगताप, गणपत खलाटे, चंद्रराव तावरे, विजय तावरे, प्रताप आटोळे, सतीश फाळके, अविनाश देवकाते, जयपाल देवकाते, देविदास गावडे, नितीन सातव, रत्नकुमार भोसले, ज्योती मुलमुले, विलास देवकाते, दत्तात्रय येळे, चंद्रशेखर जगताप आदींसह कारखान्याचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणवरे, कार्यालयीन अधीक्षक अनिलकुमार तावरे आदी उपस्थित होते..यंदाच्या पहिल्या हाप्त्याची चर्चा....माळेगावचा गळीत हंगामाचा शुभारंभ झाला आणि आज पहिल्या हप्त्याची चर्चा सुरू झाली. वास्तविक यंदा ऊस टंचाईचा विचार करता माळेगावचा पहिला हप्ता लक्षवेधी असले, असे सांगण्यात आले. माळेगावची यंदाची एफआरपी सुमारे ३४५० इतकी प्रतिटन आहे. त्यामुळे येथील प्रशासन आगामी काळात ३५०० रुपये प्रतिटन पहिला हप्ता देण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.