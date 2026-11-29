पुणे, : राज्यातील साखर कारखान्यांनी केलेल्या उसाच्या काटामारीमुळे शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या हंगामात किमान २६०० कोटी रुपयांचा थेट फटका बसल्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांचे सरासरी एकरी २० ते २५ हजार रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. कारखान्यांकडून उसाच्या वजनात ७ ते १० टक्क्यांपर्यंत काटामारी केली जाते, अशी माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि विश्लेषकांनी दिली.काटामारीतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची राजरोस झालेली लूट ‘एफआरपी’तील वाढीपेक्षाही अधिक आहे; .राज्यातील ऊस उत्पादक ‘काटामारी’च्या चरख्यातयंदाच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काटामारी थांबवून शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे देण्याची गरज आहे, असे मत शेतीमाल बाजार विश्लेषक राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील अनेक वर्षांपासून काटामारीचा प्रकार सुरू आहे. कारखान्यांच्या वजनकाट्यांमध्ये घोळ करून शेतकऱ्यांच्या उसाचे वजन कमी दाखवले जाते. या वजनाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे अदा केले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे थेट आर्थिक नुकसान होते. राज्यात गेल्या वर्षीच्या हंगामात (२०२५-२६) एकूण २१० कारखान्यांनी उसाचे गाळप केले. त्यातील काही कारखाने पारदर्शक व्यवहार करत असून, ते काटामारी करत नाहीत. परंतु अशा कारखान्यांची संख्या मोजकी असून, काटा मारणाऱ्या कारखान्यांची संख्या तुलनेने खूप अधिक आहे..साखर आयुक्तालयाकडील आकडेवारीनुसार राज्यात गेल्या हंगामात १०४५ लाख टन उसाचे गाळप झाले. केंद्र सरकारने उसाला प्रति टन ३५५० रूपये रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) जाहीर करण्यात केला. किमान ७ टक्के उसाची काटामारी झाल्याचे गृहीत धरले तरी शेतकऱ्यांचे तब्बल २६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सिद्ध होते, असे अभ्यासक व विश्लेषकांनी सांगितले. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मते काटामारीच्या माध्यमातून कारखान्यांनी सुमारे ३७०० कोटी रुपयांवर डल्ला मारला. राज्यातील साखर कारखान्यांच्या काटामारीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे, यामुळे आधीच आर्थिक संकटामध्ये असलेल्या ऊस उत्पादकांच्या समस्येत आणखी भर पडल्याचे दिसून येते..नियम आहेत, पण...काटामारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे नियम आहेत. त्यानुसार साखर आयुक्तालयाकडून दरवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला परिपत्रक काढून नियमभंग करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचा इशारा दिला जातो. शेतकऱ्याला कारखान्याबाहेरील वजन काट्यावर उसाचे वजन करून आणण्याचा अधिकार आहे. नियमानुसार बाहेरच्या दोन वजन काट्यांवर उसाचे वजन केले व ते सारखे भरले असेल आणि साखर कारखान्याच्या काट्यावर वजन कमी आले असेल तर अशा कारखान्यावर कारवाई करता येते. मात्र प्रत्यक्षात नियमाची अंमलजावणी होत नाही. शेतकऱ्यांनी बाहेरील वजनकाट्यावर उसाचे वजन करून आणल्यास कारखाने तो ऊस घेत नाहीत. एक तर शेतकरी भीतीपोटी तक्रारी करत नाहीत आणि अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या, तरी कारखान्यांवर ठोस कारवाई होत नाही, त्यामुळे काटामारीचा प्रश्न वर्षागणिक चिघळत चालला आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले..एक पत्थर तो...!कृ षी औद्योगिक समाजरचनेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणलेल्या आणि ग्रामीण महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरलेल्या साखर कारखानदारीला गेल्या काही वर्षांपासून उसाच्या काटामारीची कीड लागलेली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकविलेल्या उसावर दिवसाढवळ्या टाकलेला हा दरोडाच म्हणावा लागेल. स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवून घेणाऱ्या आणि उत्पादकाला बळीराजा म्हणून मखरात बसविणाऱ्या भूप्रदेशात प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी वर्ष-दीड वर्ष घाम, अश्रू आणि रक्त आटवून .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.