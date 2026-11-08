Sugarcane Workers: ऐन दिवाळीतही ऊसतोड मजुरांच्या हातात कोयता; पोटाची खळगी भरण्यासाठी जीव धोक्यात घालून कष्ट

राजेश कणसे आळेफाटा: बिबट्याच्या भीतीच्या सावटाखाली ऊसाच्या फडात संसार; ताडपत्रीच्या झोपड्यांत उघड्यावरच मुक्काम साखर कारखाने सुरू झाल्याने ऊसतोड मजुरांचे जुन्नर तालुक्यात आगमन झाले आहे. दिवाळीचा सण सर्वत्र उत्साहात साजरा होत असताना ऐन लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीही अनेक ऊसतोड मजूर उसाच्या फडात कोयता चालवत असल्याचे चित्र तालुक्याच्या पूर्व भागातील आळेफाटा परिसरात पाहायला मिळाले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी या मजुरांना सणासुदीच्या दिवशीही कष्ट करावे लागत आहेत..जुन्नर तालुका हा बिबट्या प्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने ऊसतोड मजुरांना रात्री-अपरात्रीही ऊसतोडणी करावी लागते. बीड, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, जालना आदी जिल्ह्यांतून शेकडो मजूर कुटुंबांसह तालुक्यात दाखल होतात. सहा महिने ऊसतोडणीचे काम करून हे मजूर पुन्हा आपल्या मूळ गावी परततात..या मजुरांचा संसार मात्र ऊसाच्या फडाशेजारीच उभा राहतो. प्लास्टिक कागद, ताडपत्री आणि बांबूच्या साहाय्याने तात्पुरत्या झोपड्या उभारून त्यात संसारोपयोगी साहित्य ठेवले जाते. मात्र, पुरेशी जागा आणि सुरक्षित निवारा नसल्याने अनेकांना उघड्यावरच झोपावे लागते. परिसरात बिबट्यांचा वावर असल्याने या मजुरांच्या जीवाला कायम धोका असतो. गेल्या दोन-तीन वर्षांत बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक ऊसतोड मजुरांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत..ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थितीही हलाखीची आहे. मुलांच्या अंगावर पुरेसे कपडे नाहीत, वेळेवर अन्न मिळण्याचीही शाश्वती नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत महिला, पुरुष आणि लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंबाला ऊसतोडणीच्या हंगामात राहावे लागते. यंदा आर्थिक संकटामुळे मोठ्या संख्येने मजूर ऊसतोडणीसाठी दाखल झाल्याचे बोलले जात आहे..एकीकडे दिवाळीनिमित्त घरोघरी आनंदोत्सव सुरू असताना दुसरीकडे या मजुरांच्या आयुष्यात मात्र कष्टांची दिवाळी सुरू आहे. ऊसतोड मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य निवारा, मूलभूत सुविधा आणि बिबट्याच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.